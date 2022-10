William Saliba au PSG, un premier coup dur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, le PSG s’intéresse à William Saliba afin de renforcer sa défense dans l’optique de la saison prochaine.

A en croire les informations dévoilées dimanche par le Sun, William Saliba est une piste sérieuse du Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato estival. Après l’échec du dossier Milan Skriniar l’été dernier, le club de la capitale songe à l’ex-défenseur de l’OM, qui a confirmé son immense potentiel en Premier League avec Arsenal et qui s’est désormais installé comme une valeur sure du groupe de Didier Deschamps en Equipe de France. The Sun a révélé que William Saliba voyait plutôt d’un bon œil un retour en France, lui qui a apprécié vivre dans l’Hexagone durant ses prêts à Nice et à Marseille. Reste que du côté d’Arsenal, qui a catégoriquement refusé un nouveau prêt à l’OM l’été dernier, on ne l’entend pas du tout de cette oreille. C’est ainsi que selon les informations de The Athletic, les Gunners ont la ferme intention de blinder William Saliba et ainsi de fermer la porte au PSG.

Arsenal veut prolonger Saliba

En fin de contrat avec Arsenal en juin 2024, William Saliba fait l’objet de discussions entre Arsenal et ses représentants ces derniers mois. L’objectif des Gunners est clair : parvenir à un accord pour prolonger à très long terme le bail de l’international français. Le natif de Bondy, qui a récemment déclaré à Sky Sports qu’il se sentait comme à la maison à Londres, n’est pas fermé à une prolongation à Arsenal, actuel leader de la Premier League. Mais il sera également à l’écoute d’une possible offre du PSG, dont le but est de recruter William Saliba à prix réduit dans le cas où il ne prolongerait pas et où il ne lui resterait donc qu’une seule année de contrat à Arsenal en fin de saison. Reste donc à voir comment le dossier va évoluer mais il paraît complexe pour le PSG dans la mesure où Arsenal a fait d’une prolongation de son cador défensif une priorité absolue pour l’avenir.