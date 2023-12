Warren Zaïre-Emery, c'est réellement de l'or en barre pour le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Grâce à son match nul contre le Borussia Dortmund (1-1) et à la victoire du Milan AC à Newcastle (1-2), le Paris Saint-Germain s'est qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en empochant par la même occasion une grosse somme.

Présent dans le groupe de la mort, le PSG parvient à terminer deuxième, sans briller à l'extérieur et en finissant avec 8 points inscrits. Le plus faible total en phase de poules de la Ligue des Champions depuis l'arrivée de QSI. Toutefois, les prestations mitigées des Parisiens ont été suffisantes pour assurer la qualification pour les huitièmes de finale, où Paris a de fortes chances de tirer un cador européen. En attendant le tirage qui sera effectué le lundi 18 décembre, le club de la capitale peut se réjouir d'avoir touché un beau pactole. D'après les informations du journal Le Parisien, le PSG a touché 92,9 millions d’euros de dotation de la part de l'UEFA pour sa qualification. Une somme colossale qui se partage entre la prime à la qualification, les résultats sportifs, les droits TV et le market pool important du fait de la présence de seulement deux clubs français en C1.

Paris remercie Zaïre-Emery et se remplit les poches

Comme quoi, ce but égalisateur de Warren Zaïre-Emery vaut peut-être beaucoup plus qu'une simple place en huitièmes de finale. Avant son match contre le Borussia Dortmund, Paris était assuré de toucher 82,3 millions d’euros. Un montant qui va continuer d'augmenter en fonction du parcours des hommes de Luis Enrique. La saison passée, le PSG avait touché 100,4 millions d’euros. Un total important, notamment pour le bilan comptable du club français, qui a beaucoup dégraissé son effectif, avec des départs de joueurs avec de gros salaires comme Sergio Ramos, Neymar ou encore Lionel Messi. Éviter de s'attirer les foudres du fair-play financier peut également passer par une belle campagne en Ligue des Champions. Toutefois, si Paris ambitionne de faire mieux que l'année précédente, il faudra s'améliorer rapidement d'ici février car le PSG a du retard sur les autres prétendants au titre.