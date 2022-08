Wanda Nara, le PSG en fait des cauchemars

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Se débarrasser de Mauro Icardi relève de la mission impossible pour le Paris SG, qui vient de passer 15 jours horribles sur ce dossier.

Toutes les propositions effectuées, discutées ou évoquées, ont été rejetées par son épouse Wanda Nara, qui balaye la moindre idée de départ de Mauro Icardi d’un revers de main. Le journal argentin La Nacion fait le point sur ce dossier épineux pour le PSG, et les indiscrétions publiées expliquent pourquoi Luis Campos s’arrache ses derniers cheveux dans ce dossier. Malgré son rendement famélique la saison dernière et son rejet par Christophe Galtier en vue de l’exercice en cours, Mauro Icardi attire toujours du monde. De nombreux clubs sont bien venus aux renseignements. Le journal argentin évoque ainsi les noms de Monza, du Galatasaray, de Fenerbahçe, de Manchester United, et même de Newell’s, le club de Rosario dont Icardi est un grand fan. Récemment, c'est le FC Séville qui s'est rapproché du PSG pour se renseigner sur l'Argentin.

Manchester United n'est pas chaud pour Icardi

Mais à chaque fois, les problèmes sont impossibles à résoudre. Tout d’abord, Wanda Nara ne veut pas que son mari perde un seul centime dans son transfert ou son prêt, ce qui a éloigné tous les clubs prêts à faire des efforts, mais pas au point de se ruiner pour un seul joueur à la forme incertaine. Manchester United était capable de faire un effort financier, mais tant que Cristiano Ronaldo ne bougera pas, la situation est bloquée. Et il n’est pas certain que Ten Hag, qui aime les joueurs de mouvement, soit séduit par le profil d’Icardi.

L'espoir de la fin du mercato

Un prêt avec option d’achat a même été envisagé avec plusieurs clubs, mais le PSG entend bien ne pas être totalement cocu dans l’affaire, et réclame une option d’achat de 25 millions d’euros que personne ne veut signer. Wanda Nara a déjà prévenu Nasser Al-Khelaïfi, s’il n’y a pas un salaire annuel de 10 millions d’euros dans le contrat à venir de son chéri, alors ce n’est pas la peine de venir la voir avec une offre. Seul espoir parisien, que la situation se débloque dans la dernière ligne droite du mercato, même si Icardi n’a pas l’air d’être particulièrement dérangé par la situation et le fait de ne pas jouer, lui qui se ressource chaque week-end à Ibiza ou à Milan au lieu d’être sur le terrain.