Vlahovic sur le marché, le PSG change d’avis

Par Eric Bethsy

Attentif à la situation de Dusan Vlahovic à la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain envisageait une éventuelle proposition pour l’été prochain. Mais la Vieille Dame pourrait être contrainte de vendre son attaquant dès cet hiver. Peut-être une occasion à saisir plus vite que prévu pour les Parisiens.

L’armada offensive du Paris Saint-Germain pourrait être renforcée en janvier. Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a fermé la porte à tout recrutement pendant le mercato hivernal, le club de la capitale reste à l’affût d’un gros coup. Le champion de France est en effet lié à l’actualité de Dusan Vlahovic (22 ans) dans un dossier plutôt inattendu. Pour rappel, l’ancien joueur de la Fiorentina avait rejoint la Juventus Turin cet été dans le cadre d’un transfert estimé à 70 millions d’euros.

Avec un tel investissement, on voyait mal les Bianconeri envisager un départ de leur attaquant quelques mois plus tard. D’autant que leur recrue phare réalise des débuts honorables (6 buts en Serie A). Sauf que la situation de la Vieille Dame s’est compliquée. Sur le plan sportif tout d’abord, la Juventus Turin n’est pas certaine de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais surtout, les accusations de fausse comptabilité pourraient aboutir à des sanctions graves et obliger la nouvelle direction à laisser filer Dusan Vlahovic dès cet hiver.

Une bonne nouvelle pour Mbappé ?

Résultat, alors qu’il envisageait un possible coup l’été prochain, le Paris Saint-Germain peut y voir une opportunité dans les semaines à venir, annonce le journaliste Ben Jacobs. Reste à savoir si les Parisiens souhaiteront se jeter sur l’international serbe aussi rapidement, sachant que le Turinois, peu épargné par les pépins physiques, soigne actuellement une blessure à l’aine. Son arrivée ferait probablement le bonheur de Kylian Mbappé qui, aux côtés d’un avant-centre de ce profil (1,92m), n’aurait plus à jouer les pivots dans le schéma de l’entraîneur Christophe Galtier.