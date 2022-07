PSG : Alexandre Letellier prolonge jusqu'en 2024

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a officialisé ce mercredi la prolongation d'Alexandre Letellier, son gardien de but, pour deux saisons supplémentaires.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Alexandre Letellier. Le gardien de but est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Passé par le Centre de Formation du Paris Saint-Germain entre 2000 et 2010, le « Titi » a ensuite rejoint le SCO Angers avant d’être prêté à plusieurs reprises en France, en Suisse et en Norvège. Avec le club angevin, il a participé à 36 matches de Ligue 1 et a notamment atteint la finale de la Coupe de France 2018 (défaite 0-1 face au Paris Saint-Germain). Le gardien a fait son retour chez les Rouge & Bleu en 2020. La saison dernière, il a été sacré champion de France avec le club de la capitale. Le Club souhaite beaucoup de réussite à Alexandre pour ces deux prochaines années sous le maillot parisien », explique le Paris Saint-Germain dans un communiqué.