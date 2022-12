Vivement la Super Ligue, le PSG se marre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé à la création de la Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau critiqué le projet porté par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Le président du Paris Saint-Germain a même ironisé sur le sujet.

Pour Nasser Al-Khelaïfi, le changement de direction à la Juventus Turin représente une opportunité. Le président de l’association européenne des clubs (ECA) a profité d’une réunion ce vendredi à Doha pour inciter les nouveaux décideurs bianconeri à quitter le projet de Super Ligue. « J'aimerais tenter de trouver un compris avec les nouveaux dirigeants de la Juventus pour qu'ils réintègrent la famille du football », a confié le patron du Paris Saint-Germain selon Marca, lui qui continue de lutter contre la fronde également menée par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Contrairement à ce qui a pu être dit ou pensé après l'annonce de la démission de tout le board de la Juventus, cela ne remet pas en cause la Super-Ligue. Ce sont les clubs qui ont signé, et non les dirigeants. La Juve reste partie intégrante du projet — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) November 29, 2022

« Quand ils ont annoncé le projet de Super Ligue, tout le monde était contre : les clubs, les supporters, toutes les parties intéressées, a rappelé le Qatarien à Sky Sports. Ce n'est pas vraiment quelque chose auquel on doit penser parce que, je le répète, ce n'est pas un contrat légal, c'est un contrat social. Ce serait impossible pour eux. Je pense qu'ils le savent mais ils veulent tirer le maximum de la part de l'ECA et de l'UEFA dans une sorte de négociation, pour ensuite l'utiliser contre nous. Mais c'est très clair, ils n'ont rien pour négocier. »

La blague d'Al-Khelaïfi

« En tant que clubs, et tout le monde à l'UEFA, nous sommes très unis, on fait bien mieux les choses qu'auparavant, dans tous les domaines. Nous sommes plus proches, plus comme une famille. Et tant que clubs de tous les niveaux, petits, moyens ou grands, nous défendons les intérêts du football européen, s’est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, avant de tacler ses adversaires. Personne ne participerait à ce tournoi et personne ne le regarderait. Ce serait une belle compétition avec trois équipes... » Voire deux si la Vieille Dame accepte la main tendue par le dirigeant parisien.