Viré par le PSG, Renato Sanches répond

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue estampillée Christophe Galtier et Luis Campos, Renato Sanches n'est pas désiré par Luis Enrique, qui veut le lâcher cet été. Le joueur portugais n'est pas d'accord, et le fait savoir.

Dans le coup de balai que compte faire le Paris SG cet été, Luis Enrique a inclus Renato Sanches parmi les joueurs sur lesquels il ne comptait pas. Une véritable claque à l’encontre de Luis Campos, qui avait fait du milieu de terrain portugais de Lille l’un de ses chouchous il y a un an de cela. Mais en dehors de quelques fulgurances en Ligue 1, l’ancien du Bayern Munich n’a pas répondu aux attentes, notamment en raison de trop nombreuses blessures. C’est bien simple, l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne a simplement disputé la moitié des matchs du PSG la saison passée, et pas tous comme titulaire.

Résultat, il est clairement poussé vers la sortie cet été, et il a été proposé à l’AS Roma, où José Mourinho apprécie son profil et discuterait avec les dirigeants parisiens au sujet d’un prêt. Les retours seraient positifs, même si le club romain a aussi de nombreuses pistes à ce poste. Mais selon L’Equipe, le coup de frein a été brutal et il est venu directement du joueur. Ce dernier a même délivré un message sur les réseaux sociaux laissant entendre, assez vaguement il est vrai, qu'il comptait bien toujours porter le même maillot cette saison. Il se voit en tout cas déjà à la reprise ce lundi.

Renato Sanchez poussé dehors en fin d'été ?

Renato Sanches n’a aucune intention d’être prêté ou vendu cet été, et compte bien prouver qu’il a le niveau pour s’imposer au PSG. Un discours qui sera certainement difficile à mettre en oeuvre s’il venait à rejoindre le loft du nouveau camp d’entrainement du club parisien. Pour le moment ce n’est pas le cas alors que de nombreux internationaux sont encore en vacances comme lui. Mais l’été pourrait être bien long pour l’ancien du LOSC, qui ne serait pas le premier à vouloir rester au PSG et a finalement être obligé de se trouver un point de chute en urgence au mois d’août sous peine de passer une saison blanche.