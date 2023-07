Verratti en Arabie Saoudite, le PSG fixe un prix hallucinant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré le refus de Kylian Mbappé, la délégation d’Al-Hilal présente à Paris n’a pas fait le voyage pour rien. Le club saoudien a trouvé un accord avec Marco Verratti et doit maintenant s’entendre avec le PSG.

Au club depuis 2012, Marco Verratti n’a jamais été aussi proche de quitter le Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’Arabie Saoudite s’est attaquée à l’international italien et celui-ci pourrait bien craquer face au salaire mirobolant proposé par le club d’Al-Hilal, dont une délégation est actuellement présente à Paris. Le club saoudien a fait chou blanc dans sa volonté de convaincre Kylian Mbappé puisque le capitaine de l’Equipe de France n’a même pas souhaité rencontrer la direction du club saoudien.

Al-Hilal n’est pas venu pour rien et a entamé des discussions avec l’entourage de Marco Verratti. A en croire les informations de L’Equipe, le milieu de terrain de 30 ans est ouvert à un tel départ et voit d’un très bon œil un transfert dans le Golfe pour les trois prochaines années. Le plus dure reste à faire pour l’Arabie Saoudite… à savoir convaincre le Paris Saint-Germain. Car pour l’heure, les positions du PSG et d’Al-Hilal restent très éloignées.

Le PSG attend 100 millions d'euros pour lâcher Verratti

Et pour preuve, le troisième du championnat d’Arabie Saoudite en 2022-2023 a proposé 30 millions d’euros au champion de France en titre pour « Petit Hibou », une belle somme pour un joueur ayant dépassé la trentaine mais qui reste très loin des attentes parisiennes. Nasser Al-Khelaïfi considère Marco Verratti comme un joueur de valeur, d’autant plus que son contrat court jusqu’en juin 2026. Le président du PSG a l’intention de faire cracher l’Arabie Saoudite au maximum et demande pas moins de 100 millions d’euros pour laisser filer son milieu de terrain.

A cette heure, les négociations entre le PSG et Al-Hilal n'ont pas été très poussées, le club saoudien s’étant surtout efforcé à convaincre le joueur durant les dernières heures. En privé, les dirigeants d’Al-Hilal espèrent pouvoir trouver un compromis entre l’offre initiale de 30 millions d’euros et l’exigence délirante du PSG à hauteur de 100 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, ce départ est vu d’un très bon œil dans la capitale française car cette vente pourrait débloquer les dossiers Bernardo Silva ou encore Harry Kane. Avec de l’argent frais à réinvestir, le Paris SG sera forcément plus offensif sur le marché des transferts. Les supporters, mais également Luis Enrique, qui attendent du renfort en attaque, ne demandent que ça.