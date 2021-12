Vinicius se sert du PSG, Al-Khelaïfi tient sa vengeance

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un excellent début de saison, Vinicius Junior ne parvient pas à s’entendre avec le Real Madrid pour une prolongation de contrat. Les discussions sont à l’arrêt, car perturbées par le Paris Saint-Germain qui tient l’opportunité de rattraper le possible départ de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole.

Longtemps critiqué pour son manque d’efficacité, Vinicius Junior met tout le monde d’accord cette saison. L’ailier du Real Madrid s’est métamorphosé dans la zone de vérité, lui qui totalise déjà 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Le Brésilien devient ainsi le principal complice de Karim Benzema dans le secteur offensif de la Maison Blanche. Du coup, étant donné que la direction a entamé des discussions pour prolonger son contrat, Vinicius Junior souhaite profiter de son excellente forme.

Des tensions entre Vinicius et Pérez

Selon les informations d’El Nacional, l’ancien joyau de Flamengo réclamerait un salaire à la hauteur de son nouveau statut dans l’équipe. Ce que lui refuse catégoriquement Florentino Pérez. Le président réserverait ce costume et cet argent à Kylian Mbappé, et peut-être à Erling Haaland, son autre cible pour l’été prochain. Une situation qui agacerait l’entourage de Vinicius Junior, annoncé perturbé par ce désaccord. Il est vrai que l’international auriverde n’a plus marqué depuis quatre matchs. Difficile de dire si les négociations y sont vraiment pour quelque chose. En tout cas, les deux parties auraient interrompu les discussions. L’occasion pour le clan du joueur de sortir un nouvel atout.

En effet, Vinicius Junior se servirait de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour mettre la pression sur son supérieur. Et bien évidemment, le président Nasser Al-Khelaïfi ne demande pas mieux puisque le dirigeant parisien, remonté contre le Real Madrid qui devrait attirer Kylian Mbappé libre, souhaite se venger. Le vice-champion de France a probablement conscience des réelles intentions du Merengue. Mais qui sait, la situation de l’ailier sous contrat jusqu’en 2024 pourrait évoluer dans les années à venir. Surtout si des stars viennent lui faire de l’ombre sur le terrain et dans la grille salariale.