Vinicius Jr répond à l’intérêt du PSG ‍!

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de Vinicius Junior pour faire oublier Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier l'été prochain. Le Brésilien du Real Madrid a un avis précis sur la question.

Le mercato estival vient de se terminer, mais le PSG doit, comme tous les autres grands clubs, anticiper ce qui peut se passer dans un an. Pour le moment, Nasser Al-Khelaïfi jette toutes les forces dans la bataille pour espérer faire prolonger Kylian Mbappé, et régler de nouveau ce problème au nez et à la barbe du Real Madrid. Mais chacun le sait, cette opération sera très compliquée alors que l’attaquant français ambitionne de rejoindre un jour le géant espagnol, et que cette heure va bien finir par arriver. Surtout après ses déclarations du mois de juin dernier, quand il a annoncé vouloir aller au bout de son contrat et partir libre. Toujours est-il que le Paris SG doit se préparer à renouveler une fois de plus son attaque, comme ce fut le cas cet été avec les départs de Neymar et Lionel Messi.

Vinicius, Mbappé et le racisme l'inquiètent

Pour cela, il y a un joueur du Real Madrid qui fait rêver Nasser Al-Khelaïfi depuis des années, il s’agit de Vinicius Junior. L’attaquant brésilien a été recruté très tôt par les Merengue alors qu’il découvrait simplement la première division brésilienne du côté de Flamengo. Ce coup de coeur du Real a toujours beaucoup compté pour lui, et même quand il avait des difficultés au début de sa carrière madrilène, il n’a jamais songé à partir.

Mais récemment, entre la perspective de voir Kylian Mbappé signer alors que les deux joueurs évoluent au même poste, et les problèmes rencontrés avec le racisme dans les stades espagnols qui commencent à beaucoup peser, Vinicius Junior s’est posé des questions sur son avenir. C’est aussi pour cela que le PSG tient à se positionner en vue d’un transfert à sensations pour 2024, alors que l’ailier brésilien n’a toujours pas prolongé avec le Real.

Mais l’espoir demeure très mince, alors que Liverpool est également sur le coup si jamais Mohamed Salah venait à rejoindre le championnat d’Arabie Saoudite dans les prochains mois. Actuellement blessé, Vinicius garde néanmoins toute sa motivation à continuer chez le recordman de victoires en Ligue des Champions. Selon Tomas Gonzalez-Martin, journaliste pour le journal El Debate, le Brésilien a rassuré ses dirigeants sur son avenir malgré les discussions qui n’avancent pas beaucoup sur sa prolongation. « Je veux uniquement jouer pour le Real Madrid dans ma carrière », aurait laissé entendre Vinicius Junior, qui ne pense qu’au terrain et au maillot merengue pour son avenir.