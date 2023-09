Vincent Duluc en panique, ce PSG lui fait très peur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré quelques accrocs en championnat, le PSG réalise un bon début de saison et a réussi son entrée en matière en Ligue des Champions avec une prestation satisfaisante et une victoire contre le Borussia Dortmund mardi (2-0). Satisfaisant ? Pas pour tout le monde.

En ce début de saison, les louanges pleuvent sur le Paris Saint-Germain version Luis Enrique. Malgré une défaite et deux matchs nuls en championnat, l’équipe commence à dégager un véritable style et une maitrise technique appréciable, qui s’est parfaitement matérialisée mardi soir en Ligue des Champions avec une victoire aboutie contre le Borussia Dortmund. Doucement mais surement, l’enflammade gagne les supporters parisiens, ravis de voir une vraie équipe et un collectif bien différent de celui de l’année dernière depuis les départs de Lionel Messi et de Neymar.

Vincent Duluc a de gros doutes sur le PSG

Néanmoins, le PSG concède toujours beaucoup de situations adverses. Face à l’OL, les joueurs de Luis Enrique ont subi à certains moments et face au Borussia Dortmund, les Allemands ont réussi à frapper près de 15 fois. Des statistiques qui prouvent qu’il faut rester prudent avec Paris selon Vincent Duluc, qui refuse de s’enflammer pour le moment devant ce PSG qui laisse beaucoup trop de situations offensives à ses adversaires.

« Le niveau de l’équipe m’inquiète un peu. La soirée contre Dortmund, on ne peut pas dire qu’elle est parfaite alors que le PSG a concédé entre 12 et 19 tirs. Face au Borussia, le PSG concède 14 tirs contre une équipe qui est quand même assez faible. C’est beaucoup trop, ça fait quatre matchs de suite qu’avec 70 % de possession, vous concédez autant de tirs. Comme par hasard, c’est depuis que Mbappé et Dembélé sont titulaires car il y a peut-être moins de travail qui se fait devant. Avant le match je me suis dit que ça faisait trois fois qu’ils concédaient plus de 12 tirs et une nouvelle fois face au Borussia, ils ont concédé autant de tirs. C’est beaucoup trop ! » a lancé Vincent Duluc sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Il convient donc selon lui de rester prudent pour le PSG, qui devra montrer plus de maîtrise et de solidité défensive dans les semaines à venir pour concéder moins de situations. Les prochaines semaines avec des matchs contre l’OM ou encore Newcastle seront certainement riches en enseignements.