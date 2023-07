Verratti vers Madrid, tremblement de terre au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain partira en fin de semaine vers le Japon dans le cadre d'une tournée avec trois matchs amicaux au menu. Marco Verratti sera du voyage, même si l'avenir parisien du milieu de terrain est incertain. L'international italien a tapé dans l'oeil d'un géant de Liga.

Il y a 11 ans presque jour pour jour, puisque c’était précisément le 18 août 2012, Marco Verratti signait au PSG dans un relatif anonymat puisque le même jour Zlatan Ibrahimovic débarquait aussi dans la capitale. Depuis, celui que l’on surnomme Petit Hibou a connu des hauts, mais aussi des bas, ses soucis physiques mettant à mal ses performances. Pourtant, en décembre dernier, cela n’a pas empêché Nasser Al-Khelaifi de prolonger le contrat de Verratti jusqu’en 2026. Mais, les rumeurs s’intensifient sur un possible départ du natif de Pescara durant ce mercato. Il y a quelques semaines, la Saudi Pro League a fait les yeux doux au milieu de terrain italien. À 30 ans, Marco Verratti a refusé le contrat proposé par le nouvel eldorado du football. Ce mercredi, Marca et L’Equipe annoncent que l’Atlético de Madrid est entré dans la danse et cela peut tout changer.

L'Atlético de Madrid discute avec le PSG

Luis Enrique a beau dire le plus grand bien de Marco Verratti, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain le sait, aucun joueur n’est indispensable. Si les champions de France sont prêts à vendre Kylian Mbappé, alors ils n’hésiteront pas non plus à le faire avec le joueur de la Squadra Azzurra. Pour l’instant, les Colchoneros n’ont fait aucune offre officielle au PSG. Ils ont cependant entamé les discussions avec Luis Campos, et une source interne au club parisien évoque même « une piste chaude ». Marco Verratti est bien tout en haut sur la liste de Diego Simeone, et si le Paris Saint-Germain se montre raisonnable dans ses exigences financières, alors le « here we go » cher à Fabrizio Romano ne sera pas loin. Selon le quotidien sportif, qui confirme les infos de Sports Zone, le PSG veut prendre 80 millions d’euros dans ce dossier Verratti, ce qui ne serait pas au goût de l’Atlético de Madrid.

Du côté de Marco Verratti, qui a souvent clamé son amour de Paris, évoquant même la possibilité de finir sa carrière dans la capitale française, les choses ont changé ces derniers mois. Au point de ne pas s’opposer fermement à un départ lors de ce marché des transferts. Le challenge proposé par l'Atlético de Madrid, habitué de la Ligue des champions et toujours dans le haut du classement en Liga, tente vraiment le milieu de terrain de 30 ans. A Madrid, Verratti peut constituer une vraie alternative à Koke, et Diego Simeone y pense très fort. Cependant, en Espagne, on sait aussi que l'Italien se disperse parfois en dehors des terrains, et on ne veut pas faire des folies pour un joueur, aussi fort soit-il. Le PSG devra donc baisser singulièrement le prix de son joueur s'il veut aboutir à un accord, on parle d'une offre possible à 40 millions d'euros, mais pas plus. Tout cela alors que la rumeur évoque aussi un intérêt de Liverpool, mais cette fois sans aucune négociation en cours.