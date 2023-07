Dembélé au PSG, le pire scénario arrive pour Paris

L'optimisme était de mise du côté du Paris Saint-Germain concernant la signature libre d'Ousmane Dembélé, une fois que l'attaquant barcelonais aura payé sa clause de 50 millions d'euros. Mais le temps passe et ce scénario est désormais de moins en moins probable.

Après l'euphorie relative des premières heures, et l'annonce de la venue de l'attaquant français du Barça au PSG pour 50 millions d'euros, le doute habite dorénavant tout le monde, y compris Fabrizio Romano. Dans la nuit de dimanche à lundi, le journaliste italien avait annoncé l'accord entre Ousmane Dembélé et les champions de France, affirmant que le club de la capitale avait écrit au Barça pour lui faire part de ses intentions. Mais, pour l'instant, aucun représentant de Dembélé ne s'est présenté auprès de la Liga afin de régler le montant de la clause libératoire. Et le même Fabrizio Romano avoue à présent que le doute s'installe sur la possibilité que cela soit fait avant minuit ce lundi 31 juillet, date limite après laquelle le prix de cette clause passera à 100 millions d'euros.

