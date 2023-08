Verratti vendu au Qatar, l'énorme surprise est en marche

Annoncé comme proche de l'Arabie Saoudite, Marco Verratti n'est plus réellement attendu en Saudi Pro League. Le milieu de terrain italien du PSG pourrait toutefois être transféré vers un club exotique, puisque son nom est évoqué au Qatar.

En lice pour être capitaine du PSG, Marco Verratti ne figure finalement plus sur la liste de ceux qui pourront porter le brassard cette saison. Il est vrai que Luis Enrique a prévenu le joueur de la Squadra Azzurra qu’il ne comptait pas sur lui, l’entraîneur espagnol n’ayant d’ailleurs pas fait jouer Verratti lors des deux premiers matchs de Ligue 1. Promis au banc parisien, Petit Hibou a bien compris le message, mais ce n’est pas pour cela qu’il acceptera n’importe quelle offre. Pourtant, le meneur de jeu avait négocié avec un accord, le club saoudien d’Al-Hilal, mais on a appris mardi que son entourage avait finalement voulu renégocier les détails de cet accord, au point de faire capoter les négociations. Retour à la case PSG pour Marco Verratti, en attendant que les choses évoluent. Et c’est le cas ce mercredi, selon Fabrizio Romano.

Understand Qatari side Al Arabi are set to submit an official bid to sign Marco Verratti. Negotiations to enter crucial stages soon. 🇶🇦🇮🇹



Verratti agreed terms with Al Hilal in July but no deal between clubs with PSG.



Al Arabi SC now trying to approach Verratti. pic.twitter.com/SUYF17Cvmh