PSG : Direction Paris, les bookmakers règlent le cas Sergio Ramos

En quête d’un défenseur central dans l’optique de la saison prochaine, le PSG a fait une offre à David Alaba et pense toujours à Sergio Ramos…

Rares sont les périodes de mercato estival durant lesquels deux des meilleurs défenseurs centraux de la planète se retrouvent libres de tout contrat. Visiblement, le Paris Saint-Germain a bien l’intention d’en profiter. Et pour cause, comme indiqué par ailleurs, David Alaba a reçu une première offre officielle de la part du PSG, lui qui s’apprête à quitter le Bayern Munich pour zéro euro, douze ans après son arrivée en Bavière. Un autre défenseur de classe internationale est en fin de contrat au mois de juin, il s’agit de Sergio Ramos. Pour l’heure, on ne sait en revanche pas si l’Espagnol quittera la Casa Blanca à la fin de la saison…

En cas de départ du Real Madrid, le capitaine de la sélection espagnole pourrait bien rebondir au PSG. C’est en tout cas l’hypothèse n°1 des bookmakers en ce mois de février, à en croire les informations relayées par Calcio Mercato. Avec une cote estimée à 1,80, le Paris Saint-Germain est le grand favori dans le dossier Sergio Ramos, même s’il apparait évident que le champion de France en titre ne recrutera pas à la fois David Alaba et le patron du Real Madrid. Les autres prétendants à la signature de Sergio Ramos sont clairement identifiés : Manchester United (4,50), Manchester City (4,50), la Major League Soccer… ou une prolongation au Real Madrid, qui n’est pas à exclure. Car contrairement à David Alaba, qui a confirmé devant la presse qu’il allait quitter le Bayern Munich, Sergio Ramos ne s’est pas officiellement prononcé au sujet de son avenir et peut encore faire le choix de prolonger dans son club de cœur.