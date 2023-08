Verratti choque Al-Ahli, l'accord tombe à l'eau

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Marco Verratti était tout proche de quitter le PSG pour rejoindre l'Arabie Saoudite, mais le milieu de terrain est revenu sur son engagement et son départ vers Al-Ahli n'est plus du tout imminent.

Prévenu par Luis Campos et Luis Enrique que son actuel club ne comptait pas sur lui, Marco Verratti avait devancé le Paris Saint-Germain, puisque l'international italien avait déjà négocié un accord avec le club d'Al-Ahli, laissant ce soin à ce dernier de boucler son transfert. Même s'il a prolongé son contrat jusqu'en 2026, Verratti s'est fatigué de son statut au PSG, mais également des critiques qui lui sont faites en France sur son professionnalisme. Cependant, le natif de Pescara a visiblement changé d'avis, puisque L'Equipe révèle que l'accord finalisé avec Al-Ahli aurait finalement été remis en cause par les représentants de Marco Verratti. Une attitude qui a choqué le club de Saudi Pro League, lequel a immédiatement tourné les talons et exploré de nouvelles pistes dont Rodrigo De Paul (Atlético) et Hakan Calhanoglu (Inter Milan).

Galatasaray ou un autre club saoudien pour Verratti ?

Verratti en Arabie Saoudite, cette fois c'est imminent https://t.co/TnKbpABgA8 — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2023

De quoi laisser planer de gros doutes sur l'avenir saoudien du milieu de terrain de 30 ans, qui sait pourtant que le PSG ne voulait plus réellement de lui, malgré son contrat prolongé en décembre dernier pendant les fêtes. Nouvel espoir pour Verratti et Paris, une piste qui l'envoie à Galatasaray, même si on voit mal comment le club stambouliote pourrait payer les 40 millions attendus, au minimum, par Nasser Al-Khelaifi pour celui qui est arrivé en 2012 au Paris Saint-Germain. Solution également évoquée ces dernières heures, un transfert vers un autre club saoudien, Al Hilal, où Marco Verratti pourrait retrouver Neymar, avec qui il était très proche dans le vestiaire du PSG. Il ne reste plus que dix jours pour boucler tout cela, oo alors l'Italien restera à Paris, ce qui n'est pas le plan A des champions de France.