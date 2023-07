Verratti transféré, le PSG trahit déjà Luis Enrique

Dans : PSG.

Longtemps considéré comme un cadre indispensable, Marco Verratti a perdu son statut au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain n’est pas retenu cet été, alors que son style de jeu correspond parfaitement à la philosophie du nouvel entraîneur Luis Enrique.

L’information peut paraître étonnante. Et pourtant, l’Atlético Madrid s’intéresse bien à Marco Verratti. L’entraîneur madrilène Diego Simeone serait ravi d’accueillir le milieu du Paris Saint-Germain dans son effectif. Lui dont la rigueur et la philosophie défensive ne semblent pas compatibles avec le profil de l’Italien. Le Parisien s’épanouirait sans doute davantage avec le style de jeu de son nouveau coach Luis Enrique, que l’on imagine défavorable à son départ.

Il n’empêche que la direction francilienne, comme le confirme le journaliste Jonathan Johnson, ne serait pas contre son transfert. « Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain le voit toujours aussi indispensable qu'auparavant. Il a maintenant 30 ans et il y a quelques interrogations sur sa forme physique depuis quelques années, a commenté le chroniqueur de CaughtOffside. (…) Mon sentiment à l'heure actuelle, c'est que Verratti restera un peu plus longtemps. Son jeu basé sur la conservation du ballon est bon pour ce que Luis Enrique va tenter de mettre en place au PSG. »

Verratti ne devrait pas finir au PSG

« Mais si un club vient pour Verratti et propose une offre convenable, je pense qu'ils seront tentés de le vendre parce qu'il a un salaire relativement élevé et parce qu'il n'est plus très jeune, a prévenu le journaliste. Le PSG est arrivé à un point où ils aimeraient reconstruire leur milieu de terrain pour pouvoir jouer avec ou sans Verratti. Il semblait parti pour terminer sa carrière au PSG, mais je pense que c'est de plus en plus improbable maintenant. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura un départ cet été. Mais je pense que le PSG s'est clairement assoupli, c'est certain. » En décembre dernier, Marco Verratti avait prolongé son contrat jusqu’en 2026.