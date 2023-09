Verratti et le PSG arnaqués, un faux agent a tout dynamité

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis des semaines, le départ de Marco Verratti du Paris Saint-Germain a été évoqué et il est probable que cela arrivera. Mais une incroyable embrouille a fait traîner les choses.

A l’entame de la dernière journée du mercato, Marco Verratti est toujours un joueur du PSG, mais le milieu de terrain italien sait que Luis Enrique ne compte pas sur lui. Il n’y a cependant pas d’urgence puisque le marché des transferts se ferme seulement le 7 septembre en Arabie Saoudite, et le 18 septembre au Qatar. Alors que l’on évoque le probable départ de Petit Hibou pour le club qatari d’Al-Arabi, qui a proposé 50 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour son international transalpin, on apprend ce vendredi que si cette opération a traîné en longueur, c'est qu’un invité surprise s’est immiscé dans le dossier et a pourri la vie de Marco Verratti et du PSG.

Un faux agent ne rend pas service à Verratti

Si le deal est aussi long pour Verratti, c’est qu’un agent s’est fait passer pour son représentant officiel pendant des semaines, auprès notamment de dirigeants saoudiens. Ce qui a tout retardé, poussé le joueur à attendre, et finalement sûrement profité à Al-Arabi. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 31, 2023

Journaliste pour le quotidien sportif, Loïc Tanzi explique qu’un petit malin a fait croire qu'il était l’agent du milieu italien et a négocié en Arabie Saoudite. « Si le deal est aussi long pour Verratti, c’est qu’un agent s’est fait passer pour son représentant officiel pendant des semaines, auprès notamment de dirigeants saoudiens. Ce qui a tout retardé, poussé le joueur à attendre, et finalement sûrement profité à Al-Arabi », explique le journaliste. Effectivement, si dans un premier temps un accord préalable avait été évoqué entre Marco Verratti et Al-Hilal, un club de Saudi Pro League, la semaine passée, ce même club avait été étonné de voir que les conditions avaient subitement changé au moment d’éventuellement finaliser la signature du joueur de 30 ans. Au point même de lui tourner le dos, mettant en pole position l'équipe de Doha.