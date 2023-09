Cristiano Ronaldo devant Messi, Mbappé a changé d’avis

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Grand fan de Cristiano Ronaldo pendant sa jeunesse, Kylian Mbappé a changé d’avis au fil des années. L’attaquant du Paris Saint-Germain a appris à connaître Lionel Messi qu’il considère maintenant au moins aussi bon que le Portugais.

Ce n’est un secret pour personne, et surtout pas pour le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a suivi le Real Madrid avec la plus grande attention pendant ses jeunes années. L’attaquant français faisait partie des nombreux fans de Cristiano Ronaldo. Vous êtes forcément tombés sur cette fameuse photo de la chambre du gamin de Bondy, dont les murs étaient couverts de posters de CR7. Mais au fil des années, cette admiration pour le Portugais s’est atténuée, notamment parce que Kylian Mbappé a appris à connaître l’autre phénomène Lionel Messi.

« J'adore Cristiano et j'étais un grand fan de lui quand j'étais jeune, mais j'ai commencé à connaître Messi également, a confié le Parisien au cours d’un live Instagram, et dans des propos relayés par As. Quand on est un grand fan de Cristiano et qu'on est jeune, on ne peut pas voir à quel point Messi est bon, parce qu'on aime Cristiano. Mais j'ai grandi et j'aime les deux maintenant. » On ignore à quel moment précis Kylian Mbappé a fait évoluer sa réflexion. En tout cas, l’international tricolore n’a jamais caché sa fierté d’évoluer aux côtés de l’Argentin au Paris Saint-Germain.

Mbappé admire Messi

Peu avant son départ libre cet été, l’ancien Monégasque l’avait même soutenu face aux critiques. « On parle potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football, avait réagi Kylian Mbappé dans La Gazzetta dello Sport. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand un joueur comme Messi s’en va. Personnellement, je n’ai pas bien compris pourquoi ce départ a suscité autant de réactions. On parle de Messi. Il doit être respecté et en France il n’a pas eu le respect qu’il méritait. C’est dommage mais c’est comme ça. » Le septuple Ballon d’Or aura au moins gagné le respect de Kylian Mbappé.