Urgence au PSG, l'affaire Neymar-Mbappé sera réglée en 24 heures

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi, le PSG s’est imposé sans trembler contre Montpellier, mais le « penaltygate » entre Kylian Mbappé et Neymar fait beaucoup de bruit.

Malgré un but inscrit en deuxième mi-temps pour son premier match officiel de la saison, Kylian Mbappé est apparu boudeur samedi lors du match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Touché par des problèmes personnels avant la rencontre selon RMC, l’attaquant de l’Equipe de France a également été irrité par certains choix de ses coéquipiers. La séquence du penalty de la 43e minute, le second de la soirée pour le PSG après l’échec de Kylian Mbappé, a également cristallisé les tensions. Mais selon les informations du média, le Paris SG n’est pas en état de crise en coulisses après cet épisode, et cela malgré les tweets likés par Neymar dans la nuit de samedi à dimanche.

Mbappé et Neymar veulent éviter le clash

On parle plus en mal de Neymar à cause d'un like sur Twitter qu'il n'a probablement pas fait par lui même, que de cette action de Mbappé c'est une dinguerie monumentale pic.twitter.com/Xx33hKub2b — Revan '🇩🇿' (@Revan95190) August 14, 2022

RMC indique que Kylian Mbappé aborde cet épisode « avec beaucoup de tranquillité ». L’attaquant du PSG est motivé à l’idée de reprendre l’entraînement afin de préparer le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lille, dimanche prochain. Du côté de Neymar, l’idée n’est pas non plus de surenchérir et de créer une polémique inutile dès le début de la saison. Les proches du joueur répètent que Neymar est « plus heureux que jamais » dans la capitale française et que l’idée n’est pas de créer un clash avec Mbappé, ce qui remettrait déjà en question les ambitions du PSG pour la saison à venir. L’entourage du Brésilien explique même que Neymar et Kylian Mbappé sont toujours très proches dans le vestiaire. Une sérénité qui s’explique également par la maîtrise des évènements de la part de Luis Campos et de Christophe Galtier.

Les deux hommes ne font qu’un au PSG, ce qui aide forcément au niveau de l’autorité. Une réunion entre Luis Campos, Christophe Galtier, Neymar et Kylian Mbappé est d’ailleurs au programme des prochains jours. L’idée n’est absolument pas d’en faire un rendez-vous de crise, mais simplement d’avoir une discussion pleine de franchise et de sérénité dans le but de repartir pour une nouvelle semaine de travail sur de bonnes bases. Au micro de Prime Video dimanche soir, le consultant phare de la Ligue 1, Thierry Henry, a également désamorcé la bombe Mbappé-Neymar. « Mbappé n'a rien à prouver à personne. Maintenant, il faut jouer. Après, comment le coach va trouver pour faire jouer les trois (Messi, Neymar, Mbappé) et les rendre heureux ... Bon courage. Au PSG, il y a toujours un débat, un problème. Ils ont gagné 5-2 et on parle de Mbappé. L'année dernière, c'était Neymar et ça sera toujours comme ça, c'est le PSG » a analysé Thierry Henry, pour qui il n’y a clairement pas le feu au lac au PSG. Un constat partagé par les dirigeants parisiens ainsi que par l’entourage des deux joueurs.