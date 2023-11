PSG ‍: 120 millions pour un milieu de terrain, le Qatar dit oui

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déjà tourné vers le prochain mercato estival, le PSG a l’ambition de frapper un gros coup dans le secteur offensif. Le champion de France en titre aimerait enrôler Florian Wirtz, mais l’international allemand vaut très cher.

Leader du championnat après neuf journées, Leverkusen réalise un début de sensationnel et si le Bayer le doit à un collectif bien rodé sous la houlette de Xabi Alonso, certaines individualités sortent du lot. C’est sans aucun doute le cas de Florian Wirtz, homme fort de la formation allemande et qui réalise un début de saison abouti avec 5 buts et 8 passes décisives. Du haut de ses 20 ans, l’international allemand crève l’écran et les plus grands clubs européens se sont déjà renseignés pour s’octroyer les services de Florian Wirtz lors du prochain mercato estival.

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2027, le natif de Pulheim est ciblé par Chelsea… mais pas uniquement. Le compte insider @PSGInside_Actus affirme que le Paris Saint-Germain a également jeté son dévolu sur le milieu offensif de la sélection allemande. « Le PSG à l'assaut de Florian Wirtz pour la saison prochaine. Paris en est convaincu, le joueur sera l'une des priorités au prochain mercato d'été. Paris était déjà intéressé au dernier mercato. Mais le club allemand a été ferme avec Paris, le joueur n'est pas à vendre. L'opération drague a commencé à Paris avec Leverkusen. Le problème, c'est que pour se mettre d'accord, c'est minimum 120 ME et des clubs anglais comme Chelsea sont aussi sur le dossier » a écrit le compte insider sur les réseaux sociaux.

Une grosse concurrence pour Wirtz

Autant dire que c’est dans une opération de grande envergure que souhaitent se lancer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, tant la concurrence risque d’être rude dans le dossier Florian Wirtz. En Espagne, le nom du milieu offensif du Bayer Leverkusen avait également été associé au Real Madrid et au FC Barcelone, sans que cela aille plus loin pour l’instant. Reste maintenant à voir si le Bayer parviendra à tirer la somme espérée de la vente de son prodige, à savoir plus ou moins 120 millions d’euros. Une somme qui pourrait être dans les cordes du club de la capitale l’été prochain, notamment si la masse salariale diminue avec le potentiel départ de Kylian Mbappé.