Une surprise sur le gong, le PSG met le paquet au mercato

Le PSG n'a pour le moment recruté personne mais Luis Campos et Christophe Galtier ont bien une idée pour changer le visage de l'équipe parisienne dans les derniers instants du mercato.

La France se prépare à vivre un sprint final mouvementé en ce qui concerne le mercato. L’OL et l’OM sont sur plusieurs dossiers, tandis que des clubs comme Rennes, Lille ou Nice ont prévu de faire encore de gros mouvements. Le PSG est presque calme avec la seule vente de Pablo Sarabia. Et pourtant, malgré des moyens limités, Luis Campos essaye de renforcer l’effectif de Christophe Galtier en profitant du départ de l’attaquant espagnol, qui n’était pas vraiment un cadre de l’équipe. Voilà pourquoi Paris s’est mis sur les rangs de Rayan Cherki, même si l’OL n’a vraiment pas l’air vendeur pour la pépite issue de son centre de formation.

La surprise pourrait donc venir des deniers jours du mercato, avec l’arrivée avec six mois d’avance de Milan Skriniar. Malgré les effets d’annonces de l’Inter Milan, le défenseur slovaque ne prolongera pas son contrat avec les Lombards, comme l’a fait savoir vertement son agent. Une prise de position qui risque de lui valoir une deuxième partie de saison compliquée, avec des tifosis déchainés à l’encontre de l’un de leurs cadres qui claque ainsi la porte à mi-saison tout en ayant promis une prolongation pendant des mois. La situation devient intenable, et tout le monde verrait d’un bon oeil un transfert vers le PSG.

L’Inter Milan récupérerait ainsi une belle somme avec un joueur qui ne vaudra plus un centime passé le 31 janvier. Le club italien rêve de toucher 20 millions d’euros, soit deux fois plus que ce que le PSG compte mettre. Milan Skriniar se verrait bien trouver sa place dans un effectif taillé pour aller loin en Ligue des Champions. Et Christophe Galtier ne cracherait pas sur une telle arrivée, alors que Presnel Kimpembe a du mal à revenir, que Sergio Ramos montre des signes de fébrilité quand il est sous pression, et que les supporters peinent à reconnaitre Marquinhos depuis quasiment un an. De plus, cela donnerait plus de latitude à l’entraineur du PSG pour des changements tactiques qu’il ne peut parfois pas mettre en place faute de choix.

Skriniar pousse pour un départ, sa prime réduite ?

A quelques jours de la fin du mercato, la partie de poker a en tout cas débuté. Selon L’Equipe, le PSG est parfaitement au courant que faire venir Skriniar dès ce mois de janvier est toujours considéré comme une mission « très difficile ». A 27 ans, le Slovaque pousse en tout cas de plus en plus pour un départ rapide vers le PSG, même s’il doit pour cela s’asseoir sur une prime à la signature copieuse qu’il aurait pu avoir s’il s’engageait en fin de saison. Ce que l’Inter Milan pourrait toucher pour un transfert imminent, serait quasiment ce que Skriniar aurait en moins dans la poche. Et tout cela avec un fair-play financier qui rôde sur les dépenses au mercato, mais aussi sur la masse salariale du PSG qui est tout simplement hors normes, et provoque inévitablement des dettes colossales. Il faudrait donc un énorme coup de pouce venu du Qatar pour boucler cette arrivée, qui pourrait aussi changer le visage du PSG pour cette deuxième partie de saison, à désormais trois semaines du match face au Bayern Munich en Ligue des Champions.