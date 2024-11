Un titulaire du PSG à Manchester United, l'énorme surprise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable de Luis Enrique au PSG depuis deux ans, Nuno Mendes est l’une des cibles privilégiées de Ruben Amorim pour renforcer le poste de latéral gauche à Manchester United selon la presse anglaise.

Tout juste arrivé à Manchester United, où il a succédé à Erik ten Hag, l’entraîneur portugais Ruben Amorim a fait un audit de son effectif. Et le bilan est sans appel, les Red Devils ont besoin de renforts pour atteindre leurs objectifs de fin de saison aux yeux de l’ex-manager du Sporting Portugal. Plusieurs secteurs de jeu sont concernés, y compris le poste de latéral gauche. A en croire les informations du Daily Mail, Ruben Amorim fait de ce poste une priorité dans l’optique du mercato hivernal. Le coach de 39 ans n’a pas une confiance totale en Luke Shaw ni en Tyrell Malacia, raison pour laquelle il a demandé à ses dirigeants d’agir et si possible dès le mois de janvier.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Ruben Amorim veut du lourd pour renforcer son côté gauche si l’on se fie aux pistes révélées par le tabloïd britannique. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Alphonso Davies est sur les tablettes de Manchester United. Dans le même style, un certain Nuno Mendes ne laisse pas non plus indifférent le pensionnaire d’Old Trafford. Il faut dire que Ruben Amorim connait bien le latéral gauche du Paris Saint-Germain, pour l’avoir dirigé du côté du Sporting Portugal, là où jouait Nuno Mendes jusqu’en 2021. Le coach de Manchester United rêve de pouvoir diriger de nouveau le natif de Lisbonne, mais il va falloir convaincre le PSG de le lâcher.

Manchester United craque pour Nuno Mendes

Sous contrat jusqu’en 2026, l’international portugais (33 sélections) est actuellement en discussions avec le club parisien pour une prolongation de contrat. A l’instar de celles de Vitinha ou Donnarumma, les négociations sont avancées mais l’accord définitif n’a toujours pas été trouvé. Cet intérêt soudain de Manchester United est-il de nature à tout remettre en cause ? Luis Enrique ne l’espère pas, lui qui fait clairement du latéral gauche de 22 ans un titulaire indiscutable et un joueur essentiel de son dispositif tactique. Reste que du côté de Ruben Amorim, on est bien décidé de tenter le coup à fond et de convaincre le joueur de dire « oui » aux Red Devils. Une menace que le PSG n’avait pas vu venir à l’aube de ce mercato hivernal.