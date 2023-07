Une campagne anti Mbappé montée par le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis 48 heures, et alors que le joueur est encore en vacances, la communication officieuse du PSG se veut musclée contre Kylian Mbappé. Une attitude qui marque un tournant dans la relation entre l'attaquant français et Nasser Al-Khelaifi.

L’orage gronde déjà au-dessus du centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, le dossier Mbappé étant devenu l’unique sujet de conversation. En l’espace de quelques jours, on a appris que le numéro 7 parisien avait reçu un courrier de trois pages de ses employeurs afin de critiquer son attitude concernant l’offre de prolongation proposée par le PSG. Vendredi, c’est cette fois un possible accord déjà trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour que ce dernier rejoigne les Merengue libre de tout contrat qui est sorti de nulle part. Tout cela ressemble à des fuites organisées par le club de la capitale pour savonner la planche du champion du monde 2018. Cela fonctionne déjà un peu, les supporters parisiens présents sur les réseaux sociaux étant de plus en plus lassés de ce feuilleton et de la Mbappé dépendance. Dans l’After Foot, Daniel Riolo pense que cette séquence ne doit rien au hasard.

Mbappé passe pour le méchant

Le journaliste voit l’ombre du Paris Saint-Germain derrière ces révélations, mais surtout il se demande comment tout cela peut se finir. « On entre dans une campagne de communication de la part du PSG pour enfoncer Kylian Mbappé. En gros, ils disent que Mbappé est un menteur pour que les supporters lui en veuillent. Moi, je ne dis pas qu’ils ont tort les dirigeants du PSG, mais je dis que je ne vois pas trop où ça peut les mener. Soit, ils décident fermement de lui dire : tu prolonges ou tu vas dans les tribunes, mais j’ai du mal à croire. Cette tentative de communication censée être habile, je ne vois pas du tout comment ça va se finir. Désormais, ils laissent entendre que Kylian Mbappé a déjà signé un accord avec le Real Madrid et donc que leur joueur partira gratuitement dans un an. Encore une fois, je ne défends pas Mbappé, mais ce n’est pas du tout le cas car son comportement m’agace aussi. Concrètement, qu’est-ce qui va se passer au PSG ? Enfoncer Mbappé pour qu’il revienne la tête basse en disant qu’il va prolonger, bravo s’ils y arrivent. Mais, s'il ne veut pas, tu fais quoi ? », s’interroge Daniel Riolo.

Après 48 heures passées au Cameroun, dans une ambiance délirante, et même s'il doit reprendre l'entraînement le 17 juillet comme ses coéquipiers internationaux, Kylian Mbappé est dorénavant attendu à Paris. Si le PSG communique beaucoup directement, et plus officieusement, sur celui qui a entamé sa dernière année de contrat, ce n'est pas le cas du clan Mbappé. Cependant, tout le monde attend désormais la contre-attaque du joueur de 24 ans, lequel maîtrise lui aussi sa communication. Tout cela alors qu'à présent, on évoque un départ possible avant la fin du mois de juillet. Communication contre communication, le divorce est à présent très proche quoi qu'on en dise.