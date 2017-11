PSG : Paris fera ce qu'il voudra au mercato annonce l'UEFA

Dans : PSG, Mercato.

Avec son marché des transferts estival complètement fou et dépensier, le PSG a énervé pas mal de monde, notamment au sein des grands clubs européens qui estiment injuste la concurrence d’un club aux fonds quasiment illimités.

L’UEFA a très rapidement annoncé qu’une enquête allait être menée pour savoir si Paris respectait bien les obligations du fair-play financier. Bien évidemment, une telle procédure se doit de respecter certaines règles élémentaires, et notamment le fait que les chiffres seront étudiés en temps utile, et pas forcément au moment où cela arrange certains clubs. C’est pourquoi Aleksander Ceferin, qui avait souvent pris la parole à l’encontre du club de la capitale ces dernières semaines, a tenu à éclaircir certains points. Aucune conclusion rapide ne sera effectuée, et le PSG sera, comme les autres clubs suivis dans le cadre du fair-play financier, sommé de s’expliquer au début de l’année 2018. Conséquence, le club francilien sera libre de recruter selon bon vouloir cet hiver.

« Je ne peux pas en dire beaucoup sur le PSG. Il y a une enquête en cours. Une décision sera prise avant la saison prochaine. Le PSG pourra agir librement lors du mercato hivernal. L’UEFA traite tout le monde la même manière, grands et petits. Il n’y aura pas de favoritisme », a confié le président de l’UEFA dans le quotidien La Repubblica. Une déclaration qui vient confirmer ce que l’on savait déjà au PSG, à savoir que le marché des transferts hivernal peut permettre de faire quelques opérations dans les deux sens, même s’il y a bien évidemment un tableau de marche à suivre pour s’approcher de l’équilibre économique exigé par l’instance européenne.