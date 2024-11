Mercato ‍: Manchester United discute avec Eduardo Camavinga

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Manchester United cherche à se renforcer au milieu de terrain et a grillé tout le monde en se rapprochant d'Eduardo Camavinga, le Français du Real Madrid.

Nouvel entraineur de Manchester United, Ruben Amorim va avoir la main sur le marché des transferts hivernal pour recruter selon son bon vouloir. L’idée est d’enfin faire coïncider les performances avec le budget des Red Devils. Pour cela, les joueurs que l’entraineur portugais avait sous son aile au Sporting seront forcément dans le viseur, mais cela ne peut pas se limiter à un seul club. Et Manchester United rêve ainsi de chiper un nouveau milieu de terrain du Real Madrid, deux ans et demi après Casemiro. C’est le média espagnol Bernabeu Digital qui affirme ainsi que les pensionnaires d’Old Trafford ont pris contact avec les représentants d’Eduardo Camavinga pour savoir s’il était tenté de traverser la Manche. Cet intérêt n’est pas venu par hasard, car les dirigeants anglais ont bien vu que l’ancien rennais n’était pas satisfait de son utilisation depuis le début de saison, avec seulement 4 matchs en Liga par exemple. Et il n’y a pas que les pépins physiques pour expliquer cette mise à l’écart.

Camavinga flatté par MU

Les premiers retours seraient en tout cas positifs car Eduardo Camavinga est flatté de l’intérêt de Manchester United et intéressé à l’idée de découvrir un jour la Premier League. Les discussions n’ont pas encore porté sur un éventuel futur contrat mais nul doute que le milieu de terrain français ne serait pas perdant. En revanche, il passerait clairement d’un candidat à la victoire en Ligue des Champions à une équipe beaucoup moins forte sur le plan européen, et même national. Néanmoins, les obstacles sont pour le moment jugés trop nombreux pour finaliser une telle opération. Camavinga est sous contrat jusqu’en juin 2029 et le Real Madrid en demandera au moins 100 millions d’euros. Résultat, selon le média espagnol, l’ancien rennais a fait comprendre que, malgré cet intérêt flatteur, l’opération n’avait aucune chance d’aboutir dans un futur proche. Parti remise donc pour Manchester United, qui repart de ces discussions avec une précieuse info, à savoir que Camavinga n'est pas contre une arrivée à Old Trafford dans les années à venir.