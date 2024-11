4 joueurs font douter, le PSG stoppe leurs prolongations

Dans : PSG.

Après le nouveau contrat signé par le latéral droit Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain prépare d’autres prolongations. Mais quatre joueurs de l’effectif semblent susciter des doutes en interne. A tel point qu’un renouvellement n’est pas forcément d’actualité pour eux.

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore officialisé l’information. Mais d’après L’Equipe, Achraf Hakimi a bien signé sa prolongation de contrat. Le latéral droit, dont le bail devait expirer en 2026, s’est réengagé pour trois années supplémentaires. Et ce n’est qu’un début pour le club de la capitale qui devrait rapidement blinder deux autres cadres. Le quotidien sportif affirme que les Portugais Nuno Mendes et Vitinha vont eux aussi prolonger dans les prochaines semaines.

Le cas Donnarumma

Des rumeurs annonçaient également une récompense à venir pour Gianluigi Donnarumma. Mais le gardien parisien fait partie des cas qui ne sont pas encore tranchés en interne. L’Italien sous contrat jusqu’en 2026 ne fait apparemment pas l’unanimité au sein de la direction. Il faut dire que le portier numéro 1 a encore montré sa fébrilité cette saison en Ligue des Champions alors que le Russe Matvey Safonov, recruté pour environ 20 millions d’euros cet été, représente une menace pour son statut. Le Paris Saint-Germain va donc réfléchir à son avenir et à celui d’autres joueurs comme Marco Asensio.

Alors que son bail expire aussi en 2026 et que le coach Luis Enrique l’apprécie en tant que faux numéro 9, l’international espagnol n’a pas mis tout le monde d’accord. La source cite enfin les noms d’Arnau Tenas, seulement troisième dans la hiérarchie des gardiens, et du Français Presnel Kimpembe. Bientôt de retour après sa rupture du tendon d’Achille, le défenseur central a récemment affiché sa détermination et sa confiance dans le projet du Paris Saint-Germain. Mais le titi parisien ne fait pas forcément partie des plans des dirigeants. Ces derniers pourraient tenter de le transférer l’été prochain, lorsqu’il arrivera à un an de la fin de son engagement.