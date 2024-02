Un soldat du Real dit tout sur son transfert avorté au PSG

Dans : PSG.

Il y a deux ans, le Real Madrid réalisait un gros coup en s’attachant les services d’Antonio Rüdiger en provenance de Chelsea. Quelques années avant, l’international allemand aurait pu signer au PSG.

Toujours à l’affût de belles opportunités pour renforcer son équipe avec des joueurs libres, le Real Madrid a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts en juillet 2022 en recrutant Antonio Rüdiger pour zéro euro. En fin de contrat avec Chelsea, l’international allemand a pris la décision de s’engager en faveur du club merengue sans prolonger son bail chez les Blues. Un joli coup qui peut laisser de gros regrets au Paris Saint-Germain car quelques années plus tôt, c’est le club de la capitale française qui a failli rafler la mise en recrutant l’ancien soldat de l’AS Roma. En effet, lors du mercato de 2020, le PSG était tout proche de convaincre Antonio Rüdiger de rejoindre la capitale française.

Mais la venue de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea a finalement convaincu le défenseur allemand de rester à Londres. Dans un entretien accordé à Goal, Antonio Rüdiger est revenu sur son transfert avorté à Paris. « Je voulais partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. C'était mon souhait. Mais cela ne s'est pas produit et six mois plus tard, Tuchel est arrivé à Chelsea en provenance du PSG. Nous avons ensuite gagné ensemble la Ligue des Champions. Cela devrait probablement être comme ça » a commenté Antonio Rüdiger, lequel aurait sans doute fait le bonheur du Paris Saint-Germain au vu de sa mentalité qui a fait de lui un joueur chouchou du public partout où il est passé. Au Real Madrid, les Socios sont également tombés sous le charme de ce défenseur rugueux qui ne triche jamais et qui donne toujours tout. Exactement le genre de joueur que le PSG cherche à attirer ces derniers temps comme le prouvent les venues de Lucas Hernandez ou encore de Manuel Ugarte lors du dernier mercato estival.