Un PSG flippant, Paris tremble en pensant au pire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Privé de Kylian Mbappé, le PSG a été apathique ce samedi soir à Nice. De quoi présager d'un avenir inquiétant ?

Le Paris SG n’a pas préparé de la meilleure des façons son match face au Real Madrid. Alors que les Espagnols ont fini par faire la différence contre la Real Sociedad, se rassurant offensivement devant un public de Bernabeu conquis, les Parisiens ont délivré une bouillie de football contre Nice. Dans un match qui semblait se diriger vers un nouveau 0-0 entre les deux équipes, un but d’Andy Delort en fin de rencontre a permis aux Aiglons de s’imposer 1-0. Plus que le résultat et la défaite face à une équipe remaniée, c’est la prestation d’ensemble, la faible intensité et les performances individuelles décevantes qui ont inquiété les observateurs. Eric Carrière avait tiré la sonnette d’alarme dès la mi-temps en soulignant que, en dehors de quelques joueurs irréprochables comme Marquinhos, les autres jouaient à 50 %. La peur de se blesser avant le match face au Real peut être présente, mais jouer un match avec le frein à main n’est-pas forcément la meilleure des préparations. Comme souvent, Daniel Riolo est allé encore plus loin, ciblant trois joueurs décevants, même si le consultant de RMC aurait pu élargir la liste.

Neymar, Di Maria et Wijnaldum, c'est la cata

Et Neymar tellement dépassé qu’à part s’énerver sur les adversaires il ne peut plus rien faire … pathétique… n’importe quelle équipe bien solide avec une poignée de bons joueurs peut faire mal à cette équipe de vedettes finissantes… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 5, 2022

« Neymar n’avance plus et ne dribble plus personne, Di Maria est cramé, Wijnaldum une fraude. Collectivement c’est le néant. Nice en profite. Heureusement qu’il manque bcp de joueurs au Real. Sans Mbappé, le PSG est tellement ordinaire. Et Neymar tellement dépassé qu’à part s’énerver sur les adversaires il ne peut plus rien faire… pathétique. N’importe quelle équipe bien solide avec une poignée de bons joueurs peut faire mal à cette équipe de vedettes finissantes… », a balancé le polémiste, littéralement sans pitié sur le niveau du PSG et le faible rendement de stars qui n’en ont pas vraiment le statut sur le terrain. De quoi donner des indications pour le Real Madrid avant le match de mercredi prochain, même si le Paris SG présentera tout de même un autre visage, avec probablement Hakimi, Nuno Mendes, Mbappé, et peut-être Gueye ou Paredes. Mais les Parisiens peuvent s’attendre à se faire secouer dans les prochains jours. Car même s’ils sont largement leaders de leur championnat, les défaites contre Nantes et Nice en quelques jours, démontrent qu’ils ont encore du mal à accélérer alors que le fameux mois de mars a désormais débuté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Surtout quand Kylian Mbappé n’est pas là. Et c’est le visage présenté par le Paris SG en l’absence de son international français qui a de quoi faire peur. Et le fait d’imaginer un Paris sans Mbappé dans quelques mois, si jamais il signe au Real, inquiète au plus haut point Kevin Diaz. « Messi maintenant, c’est un passeur, une rampe de lancement. Il va être là p our donner des bons ballons. A part certains matchs où il peut se sublimer en Ligue des Champions, mais ça ne sera pas beaucoup plus. Neymar revient, son entourage dit qu’il est super motivé, mais il a besoin de rythme. Et Di Maria, il fait son âge. Ce qui m’inquiète dans ce genre de matchs, c’est si Kylian Mbappé venait à ne pas rester au PSG, ça va être flippant », a souligné le consultant, qui comprend pourquoi les dirigeants parisiens font des énormes efforts pour conserver leur numéro 7.