Accord Mbappé-Real, le PSG sort le champagne ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid et Kylian Mbappé discutent d'un transfert dès cet été, et si le PSG n'est pas encore inclus officiellement dans les négociations, cela ne devrait pas tarder puisqu'une enveloppe de 150 ME est annoncée.

La menace de voir le Real Madrid attendre patiemment la fin du mois d’août pour faire une offre ridiculement basse au PSG afin de récupérer Kylian Mbappé sans trop forcer est pour le moment loin de terroriser le club français. Nasser Al-Khelaïfi sait qu’il n’est pas en position de force sur ce dossier, mais il n’ignore pas le pouvoir de nuisance du champion de France, qui peut littéralement pourrir et mettre sur les nerfs son attaquant vedette s’il poursuit sur cette mise à l’écart. Et le Real Madrid, que l’on dit serein, ne l’est pas tant que ça, puisque la crainte de voir cette arrivée si espérée de Mbappé lui filer entre les doigts obsède un Florentino Pérez qui a déjà perdu ce bras de fer à plusieurs reprises par le passé.

Une enveloppe de 150 ME, et débrouillez-vous

Résultat, si cela a eu le don de faire hurler les dirigeants qataris récemment, le Real Madrid et Kylian Mbappé continuent de discuter et sont très proches d’un accord selon Sports Zone. Le média français précise un détail très important, c’est que cela discute pour une arrivée cet été, et que le PSG et sa volonté de recevoir une indemnité de transfert est prise en compte. Concrètement, le club merengue a toujours une enveloppe de 150 millions d’euros prévue pour Kylian Mbappé quand il signera libre en juin 2024. Ce sera sa prime - colossale - à la signature. Mais si le deal devait se faire, alors un rééquilibrage de ces 150 millions d’euros sera nécessaire. L’enveloppe serait la même, mais elle diminuerait pour Mbappé afin de satisfaire le PSG et favoriser le transfert.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



L’accord total entre les représentants de Kylian Mbappé et le Real Madrid est proche.



▫️Si le Real Madrid refuse de payer un transfert astronomique et une prime à la signature équivalente à celle prévue dans l’accord de l’été 2024 (150M€) un compromis est… https://t.co/XNdekzgPvW pic.twitter.com/7TalC6zKvj — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 2, 2023

Par exemple, si jamais Nasser Al-Khelaïfi acceptait de vendre Mbappé pour 75 ME, il resterait une prise à la signature de 75 ME pour le joueur. C’est en tout cas la première fois qu’un accord tripartite est évoqué, et qu’un possible transfert est envisagé. Si la poignée de main ne devrait pas tarder avec Mbappé sur son propre contrat avec un bail sur le long terme et un salaire de 40 millions d’euros, il reste à trouver le juste milieu et à faire cette proposition au PSG.

Enfin le début des négociations

Le club français va certainement apprécier d’être considéré comme vendeur par Florentino Pérez ce qui n’était pas encore le cas jusqu’à présent. Cette initiative devrait marquer le début des négociations, car Paris est encore loin du compte au niveau de ses exigences. Le club francilien espère toujours un énorme transfert aux alentours de 200 millions d’euros, et cela dépasse déjà l’enveloppe du Real Madrid prévue pour le joueur et le club. Chacun va clairement devoir faire un effort mais la première pierre vers une négociation est en tout cas lancée, ce qui est une grande avancée dans ce dossier qui risque d’occuper une bonne partie du mois d’août.