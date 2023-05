Un proche de Leo Messi défonce le PSG et ses supporters

Dans : PSG.

Après presque deux saisons au PSG, Lionel Messi semble plus que jamais proche d'un départ du club de la capitale. Le constat est clair, la magie n'a jamais opéré, mais pour un ancien coéquipier de la Pulga, le PSG est ingrat avec le septuple ballon d'or.

Suspendu deux semaines par le PSG suite à son voyage imprévu en Arabie saoudite, Lionel Messi n'a plus que 3 matchs à disputer sous les couleurs de Paris avant d'être en fin de contrat. Tout porte à croire que l'Argentin ne va pas prolonger à PSG. Une décision qui semble satisfaire les deux parties. Pendant que l'ancien joueur du FC Barcelone est très critiqué par les supporters parisiens, il reste soutenu par les Catalans, les Argentins et ses anciens coéquipiers. Si Sergio Aguero le défend souvent, cette fois-ci, c'est Javier Mascherano qui a pris la défense de son ami. À l'occasion d'un entretien pour la D Sports radio, l'ancien milieu le terrain a commenté la situation vécue par Lionel Messi au PSG. Mascherano n'est pas tendre envers le club parisien et estime qu'il faut profiter de lui, plutôt que de le critiquer.

Mascherano défonce les supporters parisiens

« C'est dommage de ne pas se rendre compte du type de joueur qu'ils ont eu la chance d'avoir dans leur équipe. Je pense qu'il y a 10 ans, aucun supporter parisien n'imaginait qu'il pouvait avoir dans son équipe le meilleur joueur de l'histoire. Et au lieu de l'apprécier, ils ont passé ces deux années à le critiquer. Dans dix ans, ils le regretteront. N'importe quelle équipe au monde donnerait n'importe quoi pour l'avoir pendant cinq minutes » a déclaré le sélectionneur de l'équipe argentine des moins de 20 ans, avant d'assurer que malgré l'entorse de Messi au règlement, son compatriote est bien un joueur sérieux. « S'il y a une chose que l'on ne peut pas critiquer, c'est son professionnalisme. Il est difficile de trouver quelqu'un avec son professionnalisme alors qu'il est peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Il est impossible de le critiquer. Laissons-le aller là où il est heureux et avec sa famille » a déclaré l'ancien joueur du Barça ou de Liverpool. Javier Mascherano trouve que les fans du PSG doivent s'estimer heureux d'avoir eu Lionel Messi dans leur club. Désormais, Messi va avoir l'opportunité de se trouver une nouvelle équipe. La destination la plus probable est un retour au Barça ou un endroit plus exotique avec la MLS ou l'Arabie saoudite.