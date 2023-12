Un prix énorme pour Yoro, le PSG fonce quand même

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un début de saison remarqué à Lille, Leny Yoro intéresse du beau monde. En concurrence avec le Bayern Munich et le Real Madrid, le Paris Saint-Germain va tenter de boucler le transfert du défenseur central au plus vite. Et ce malgré le prix dissuasif fixé par le LOSC.

Samuel Umtiti ne s’attendait sûrement pas à ça. Relancé pendant son prêt à Lecce la saison dernière, le champion du monde 2018 devait succéder à Jose Fonte à Lille, aussi bien dans le vestiaire que dans le onze de départ. Mais le défenseur central libéré par le FC Barcelone n’est que remplaçant dans les plans de Paulo Fonseca. Cette saison, l’entraîneur du LOSC mise sur l’agressivité du Brésilien Alexsandro et le talent de Leny Yoro.

◉ Le PSG ne lache pas Leny Yoro. Luis Campos doit rencontrer prochainement sa famille pour leur expliquer le projet parisien.



◉ Le Real Madrid veut en faire son nouveau Varane.



◉ Lille, qui espère toujours le prolonger, ne le cédera pas pour moins de… pic.twitter.com/NtkNzcroAw — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 15, 2023

Ce jeune Lillois de 18 ans enchaîne les performances abouties et n’impressionne pas seulement son coach. Sans parler du sélectionneur Thierry Henry, qui n’hésite pas à le convoquer en équipe de France Espoirs, des cadors européens comme le Bayern Munich et le Real Madrid suivent attentivement son évolution. Tout comme le Paris Saint-Germain de Luis Campos. Le conseiller sportif a en effet jeté son dévolu sur Leny Yoro et compte bien devancer la concurrence.

Après de premiers échanges, le Portugais a prévu de rencontrer le Lillois et son entourage afin de leur présenter son projet en détail, révèle Foot Mercato. Son plan consisterait à boucler son transfert dès cet hiver, tout en laissant Leny Yoro en prêt chez les Dogues jusqu’à la fin de la saison. Le Bleuet continuerait ainsi à jouer régulièrement, sans être barré par des joueurs du calibre de Marquinhos ou Lucas Hernandez.

Lille réclame 50 M€

Le défi pourrait bien intéresser le natif de Saint-Maurice en région parisienne. Mais le plus dur sera de convaincre Lille. Selon nos confrères, le club nordiste réclamerait 50 millions d’euros pour le transfert de son défenseur central. Un tarif sans doute dissuasif puisque le LOSC espère prolonger son joueur actuellement sous contrat jusqu’en 2025. Il n’empêche que le Paris Saint-Germain, convaincu du potentiel de Leny Yoro, serait prêt à mettre le prix demandé. C’est dire la détermination de Luis Campos sur ce dossier.