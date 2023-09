Un mercato à 300 millions, l’UEFA applaudit le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Avec 300 millions d'euros dépensés pour se renforcer, le PSG a explosé la banque cet été. Pas de quoi faire trembler le club de la capitale face à l'UEFA et à son fair-play financier, qui sera passé facilement.

Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato très ambitieux cet été, histoire de tourner la page du bling-bling avec le départ des stars du football que sont Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos notamment. On aurait pu penser que l’équipe parisienne serait dépeuplée et afficherait un visage inquiétant. Mais Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se sont démenées, et ont récupéré une dizaine de joueurs, avec des éléments importants et confirmés (Skriniar, Asensio), des internationaux français (Dembélé, L. Hernandez, Kolo-Muani) et de grands espoirs (Ugarte, Ramos, Barcola, Lee).

L'UEFA autorise 60 ME de déficit

Ces gros investissements ont bien évidemment un coût, puisque le PSG a lâché plus de 300 millions d’euros dans le recrutement cet été. De quoi faire hurler ceux qui dénoncent la facilité avec laquelle le champion de France dépense grâce à l’appui du Qatar, sans se soucier des règles érigées par l’UEFA, notamment en ce qui concerne le fair-play financier. L’instance de contrôle des dépenses des clubs est de retour après une longue pause post-covid, et a déjà prévenu le PSG qu’un déficit de 60 millions d’euros maximum était autorisé cette année. Un chiffre qui doit passer à 0 en fin 2024. Comment le PSG peut atteindre cet objectif avec « seulement » 100 millions d’euros de vente pour le moment ?

Grâce à de meilleurs résultats financiers globaux, en plus de l’économie de très gros salaires comme ceux de Neymar, Ramos et Messi, le Paris SG va accomplir sa mission selon L’Equipe. Pour le quotidien sportif, le club de la capitale va afficher un déficit de l’ordre de 60 millions d’euros, pile-poil le montant maximum autorisé par l’UEFA. La hausse des revenus commerciaux (800 ME de chiffre d’affaire) expliquerait ainsi ces 200 millions d’euros perdus en un été sur le marché des transferts, et empêcherait ainsi toute sanction de la part de l’UEFA. Une belle marge de manoeuvre qui ne prendra même pas en compte l’éventuelle vente de Marco Verratti au Qatar, qui rapportera 50 ME au club parisien, et pourrait n’être prise en compte pour l’exercice suivant. Autant dire que, du côté du PSG, on voit sereinement arriver l’automne et la remise des comptes à l’UEFA prévue le 15 octobre.