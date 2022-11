Un joueur du PSG torpille Galtier depuis le Qatar

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier au PSG cet été, Keylor Navas a été relégué en tant que gardien numéro 2 dans la hiérarchie. Une situation visiblement très mal vécue par le gardien du Costa Rica.

Keylor Navas s'apprête à disputer sa troisième Coupe du monde. Le gardien capitaine de son pays n'est cependant pas dans des aussi bonnes dispositions que lors des éditions précédentes. Cette saison, l'ancien gardien du Real Madrid n'a disputé aucune rencontre avec le PSG. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, Christophe Galtier fait confiance à Gianluigi Donnarumma. Malgré les très bonnes performances de Navas depuis son arrivée à Paris, le natif de San Isidro de El General est mis au placard pour le technicien français. Présent au Qatar pour défendre les couleurs de son pays face à l'Allemagne, l'Espagne et le Japon, Navas garde de la rancœur envers Galtier.

Navas charge la gestion de Galtier

« Lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens vous respectent, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez votre meilleure version pour les aider, mentalement cela nous aide beaucoup à bien faire les choses. Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout » a déclaré le gardien de 35 ans dans une interview accordée à El Pais. L'homme aux trois Ligue des Champions estime qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur par le PSG et surtout par Christophe Galtier qui ne lui a pas accordé le moindre temps de jeu depuis qu'il a pris la directive de l'équipe parisienne. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas va probablement essayer de se trouver une porte de sortie intéressante afin de sauver sa fin de carrière. Le retour à Paris risque d'être musclé.