Un imposteur au PSG, Al-Khelaïfi se fait détruire ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Au cœur des tensions dans la vente des droits TV de la Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas seulement dans le viseur de certains homologues du championnat. En tant que fidèle détracteur, le journaliste Daniel Riolo en a remis une sacrée couche sur le président du Paris Saint-Germain.

C’était chaud lors du collège de Ligue 1 organisé dimanche. Avant d’opter pour le ticket DAZN-beIN Sports, les président des clubs français ont débattu à travers des discussions animées. Le ton est parfois monté, notamment entre le patron du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi et son homologue de l’Olympique Lyonnais John Textor. L’homme d’affaires américain a ouvertement pointé du doigt le Qatari, y compris dans son communiqué officiel dans lequel il dénonce un conflit d’intérêt.

Riolo pas tendre avec Al-Khelaïfi

Rappelons effectivement que Nasser Al-Khelaïfi, en plus de son rôle au club de la capitale, dirige également le conseil d’administration de beIN Media Group. Autant dire que le président du Paris Saint-Germain n’était pas l’acteur le plus objectif dans les discussions. Le journaliste Daniel Riolo a donc profité de l’occasion pour vider son sac. Aux yeux du chroniqueur de la radio RMC, Nasser Al-Khelaïfi n’est rien de plus qu’un imposteur.

🗨️ "Nasser al-Khelaïfi est le pire dirigeant du foot. À quel moment on ouvrira les yeux sur cet homme ? C'est un incompétent en tout. Parce qu'il a mille casquettes, on croit qu'il sait tout faire"



📺 DAZN et beIN Sports sont les nouveaux diffuseurs de la Ligue 1. pic.twitter.com/OH2Uj2xNrX — After Foot RMC (@AfterRMC) July 14, 2024

« Je n'arrête pas de dire que c'est le pire dirigeant du foot depuis Louis XVI, a lâché la tête d’affiche de l’After Foot. A quel moment on va ouvrir les yeux sur cet homme-là ? C'est un incompétent en tout ! On croit, parce qu'il a mille casquettes, que ce gars sait tout faire. Ce gars ne sait rien faire ! Même en tant que coach de tennis, il n'était pas bon. C'est quand même incroyable. Il faut regarder son parcours, on lui prête des qualités qu'il n'a pas. Il n'est compétent pour rien en fait. Il a juste la puissance de l'oseille. » Le président de Qatar Sports Investments appréciera.