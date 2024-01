Un grand jeu de domino, et le PSG a son latéral

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore quelques objectifs cet hiver sur le marché des transferts. Le club de la capitale aimerait notamment s'attacher les services d'un nouveau latéral.

La direction du PSG travaille fort sur le marché des transferts afin de recruter de nouveaux joueurs. Si Luis Campos ne veut pas faire n'importe quoi, un milieu de terrain et un défenseur sont désirés. Cela fait notamment suite à la non-venue de Gabriel Moscardo, la blessure de Milan Skriniar et les envies de départ de Nordi Mukiele. Les bonnes affaires sont rares en hiver mais le PSG est séduit à l'idée de se payer les services de Diego Llorente. Le joueur de la Roma, prêté par Leeds, est également chaud pour quitter le club de la Louve, surtout après le départ de José Mourinho. Et dans ce dossier, un ancien Parisien a un rôle sans doute central à jouer.

Le PSG aidé par un ancien de la maison ?

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'AS Roma veut en effet s'attacher les services de Mitchel Bakker, qui ne joue presque pas à l'Atalanta. Son arrivée pourrait décanter la situation autour de Llorente et lui permettre de s'engager au PSG. Le départ de Mukiele, qui parait désormais acté, se devra d'être compensé. Il ne reste plus que quelques jours à la direction francilienne pour se renforcer en défense, actuellement décimée. Si le retour de Nuno Mendes est prochainement espéré, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont out pour un bon moment. Quant à Lucas Hernandez, plus à l'aise au poste de défenseur central, il doit pour le moment compenser l'absence de Mendes. Le casse-tête est total au PSG mais si Mitchel Bakker, ancien de la maison pouvait donner un coup de main, nul doute que le club de la capitale apprécierait. Surtout que Diego Llorente plait beaucoup à Luis Enrique, qui l'a déjà eu sous ses ordres avec la sélection espagnole.