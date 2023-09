Un ex-titi héroïque, le PSG stoppé à Clermont ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

7e journée de Ligue 1

Stade Gabriel-Montpied

Le Clermont Foot 63 et le Paris Saint-Germain font match nul 0-0

Nouveau coup d’arrêt pour le Paris Saint-Germain. Dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, le club francilien a été accroché à Clermont (0-0). La partie aurait mérité un autre score tant le spectacle a été au rendez-vous. En tout cas, la lanterne rouge, avant le coup d’envoi du match, n’a pas volé ce résultat encourageant !

Les locaux se montraient ambitieux dans le jeu alors que les Parisiens, logiquement dominateurs, se procuraient plusieurs occasions franches. Il fallait un excellent Diaw pour empêcher Dembélé, Mbappé et surtout Kolo Muani d’ouvrir le score en première période. Et le scénario se répétait dans le deuxième acte. Le ballon allait d’un but à l’autre avec des opportunités pour chaque équipe. Face à Nicholson et Magnin, le gardien parisien Donnarumma réalisait un magnifique double arrêt !

Mbappé trouve le poteau !

Et de l’autre côté, son homologue Diaw, formé au PSG sans jamais y avoir percé, multipliait les parades décisives, notamment devant Ramos qui pensait conclure une superbe action collective ! Impossible pour le PSG de faire la différence, même par l’intermédiaire de Mbappé qui trouvait le poteau, et dont la simulation dans la surface lui valait un carton jaune. Paris rate ainsi l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat, à quatre jours de son match à Newcastle mercredi en Ligue des Champions.