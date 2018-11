PSG : Neymar n’a pas applaudi les supporters, une petite vengeance ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a déroulé comme rarement à Louis-II. Avec cette victoire 4-0 qui s’est très rapidement dessinée, le club de la capitale poursuit son solo en tête du championnat. Voilà qui met un terme à une semaine agitée avec notamment les révélations de Football Leaks, que les joueurs n’ont pas du tout appréciées. Notamment le raccourci fait par France 2, qui estimait que la prime d’éthique rapportait 375.000 euros à Neymar pour simplement applaudir les supporters à la fin de la rencontre. Bien évidemment, la prime d’éthique correspond à un ensemble de points que le joueur se doit de respecter, mais le côté ‘je suis payé plus quand j’applaudis les supporters’ est resté.

Au grand dam du Brésilien et de plusieurs joueurs du PSG, qui ont déploré ce raccourci. Alors, malgré la victoire prestigieuse à Monaco, son but et ce match parfait, Neymar est directement parti au vestiaire au coup de sifflet final, alors que ses coéquipiers sont allés saluer les supporters parisiens qui avaient fait le long déplacement un dimanche soir. Selon les observateurs sur place, cette réaction n’était ni contre le club ni les supporters présents, mais bien une manière déguisée de faire comprendre que ses primes gagnées ne se limitaient pas au simple fait d’applaudir les fans à la fin de chaque match. Dans la semaine, l’ancien barcelonais avait expliqué avec véhémence sur les réseaux sociaux à quel point ce raccourci était une « bêtise » des médias, et son agacement a visiblement perduré jusqu’à dimanche.