Un échange dingue rapproche Kvaratskhelia du PSG

Priorité de Luis Enrique l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est de nouveau dans le viseur du PSG cet hiver. Naples est ouvert au départ de l’international géorgien, mais réclame entre 80 et 90 millions d’euros.

Et si le Paris Saint-Germain parvenait à rafler la mise six mois plus tard dans l’épineux dossier Khvicha Kvaratskhelia ? Priorité de Luis Enrique pour renforcer son attaque lors du mercato de l’été dernier, l’ailier gauche de Naples est de nouveau dans le viseur du club parisien. Mais cette fois, il y a une réelle ouverture pour boucler l’opération. En effet, Naples ne fait plus de « Kvara » un joueur intransférable, car le Géorgien n’est pas indiscutable dans le dispositif d’Antonio Conte. Les discussions sont donc en cours entre Naples et le PSG pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui a lui déjà donné son accord pour rallier la capitale française.

Un gros désaccord existe toutefois entre les deux clubs au sujet du prix de l’attaquant de 23 ans. Naples réclame entre 80 et 90 millions d’euros, une somme sur laquelle Nasser Al-Khelaïfi refuse de s’aligner. Le Paris SG a toutefois des idées pour tenter de rafler la mise en faisant baisser la note. A en croire les informations de Foot Mercato, les Bleu et Rouge ont formulé deux offres à Naples, en incluant à chaque fois un joueur parisien. La première offre est de 45 millions d’euros en plus de Randal Kolo Muani. Il est presque acté que cette proposition n’aboutira pas pour la simple et bonne raison que l’international français ne souhaite pas rejoindre Naples.

Skriniar, la clé du dossier Kvaratskhelia

La presse italienne révélait ces dernières heures que l’ancien Nantais avait donné son accord à la Juve, ce qui explique sans doute son refus de dire oui à Naples. La seconde offre a plus de chances d’aboutir, elle comprend Milan Skriniar qui rejoindrait Naples en plus de 60 millions d’euros payés par le Paris Saint-Germain au club présidé par Aurelio de Laurentiis. Cette proposition semble convenir à Naples, qui cherche un défenseur central lors de ce mois de janvier. Mais il faut encore trouver une solution en ce qui concerne le salaire de l’international slovaque, que Naples ne veut pas assumer en intégralité. L’accord n’est donc pas encore trouvé mais les discussions sont concrètes et avancent entre toutes les parties. Avec l’espoir pour le Paris SG de récupérer Khvicha Kvaratskhelia pour un prix bien inférieur aux 80 millions d’euros réclamés par l’actuel leader de la Série A.