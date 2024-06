Un calendrier intenable, le PSG prend une décision forte

Dans : PSG.

À cause d’un calendrier estival surchargé pour la plupart des internationaux du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française a décidé de prendre une décision forte en zappant sa tournée en Chine.

Depuis plus de 10 ans et l’arrivée des investisseurs qataris, le PSG a pris pour habitude de partir à l’étranger pendant la préparation estivale. D’abord pour rassembler tout le groupe dans un même lieu pendant plusieurs jours, mais aussi et surtout pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Ces dernières années, avec des stars comme Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé, Paris a effectivement empoché des millions d’euros pour faire des tournées à l’étranger, que ce soit aux USA, en Asie ou au Qatar. Mais en 2024, la direction du club de la capitale française a décidé d’annuler la tradition de la tournée estivale. Pourtant prévu en Chine entre juillet et août, ce stage n’aura finalement pas lieu, comme l’explique Le Parisien. « Le club explique ce choix par les calendriers très chargés de nombre de ses joueurs », peut-on lire dans les colonnes du journal francilien.

Il faut dire que la plupart des joueurs de l’effectif de Luis Enrique vont être bien occupés ces prochaines semaines. Les Français Dembélé, Kolo Muani, Barcola et Zaïre-Emery, mais aussi l’Espagnol Fabian Ruiz ou les Portugais Vitinha, Nuno Mendes, Ramos et Danilo sont actuellement à l’Euro et ont des chances de jouer jusqu’au 14 juillet, date de la finale. Les Sud-Américains Marquinhos, Beraldo et Ugarte vont quant à eux disputer la Copa America (20 juin - 14 juillet), alors que le Marocain Hakimi et l’Espagnol Tenas doivent participer aux Jeux olympiques en France, entre le 24 juillet et le 9 août. Autant dire que les joueurs du PSG vont revenir au compte-gouttes à l’entraînement durant l’été, ce qui a donc forcé la direction à annuler sa tournée en Chine. Par contre, les Parisiens iront bien à Pékin au début du mois d’août pour lancer officiellement la saison 2024-2025 avec le Trophée des Champions face à Monaco.