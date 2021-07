PSG : Paris prévient la DCNG, Mbappé ne part pas

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain s'est engagé auprès de la DNCG à vendre plusieurs joueurs lors de ce mercato, mais en aucun cas Kylian Mbappé ne sera concerné.

Le Paris Saint-Germain n’a eu droit à aucune remarque de la part des gendarmes financiers du football français suite à la présentation de son budget. Et pour aboutir à ce blanc-seing de la DNCG, les dirigeants du club de la capitale ont notamment précisé aux experts qu’ils allaient vendre pour près de 200 millions d’euros de joueurs. Un chiffre affolant quand on sait que ces dernières saisons le PSG n’a pas réellement été le champion des cessions de joueurs, Le Parisien rappelant que l’an passé Leonardo avait seulement vendu Loïc Mbe Soh pour 5ME. De quoi forcément laisser dubitatif sur la possibilité réelle pour Paris de céder ces fameux 200ME prévus dans le budget. Sauf qu’un joueur pourrait permettre au club de Nasser Al-Khelaifi de quasiment remplir à lui seul cette mission, il s’agit évidemment de Kylian Mbappé.

Cependant, le média parisien affirme que face à la DNCG les dirigeants du Paris Saint-Germain ont été fermes : « Le PSG n’a pas envisagé un départ de son attaquant dans la somme présentée à la LFP. » Autrement dit, les choses sont claires, Kylian Mbappé restera à Paris, même s’il ne prolonge pas son contrat. Et pour combler ces 200 millions d’euros, il va donc falloir vendre. Trois noms sortent déjà du lot : Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer. Mais cela ne sera évidemment pas suffisant, sauf énorme surprise, et Leonardo va devoir valider d’autres cessions, du moins si le club de la capitale refuse de laisser partir Kylian Mbappé cet été au Real Madrid. Le mercato risque d'être bouillant à Paris, surtout si lle PSG veut réellement s'offrir des jours du standing de Paul Pogba.