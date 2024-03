Un autre international français pour 60 ME, le PSG attaque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs les plus actifs du prochain marché des transferts estival. Parmi les secteurs de jeu que veulent renforcer les champions de France : la défense centrale.

A Paris, on prépare doucement mais sûrement la saison prochaine. Si un triplé est encore à aller chercher en cette fin d'exercice, la direction sait déjà que certains départs sont inéluctables. C'est le cas de joueurs comme Carlos Soler, Nordi Mukiele mais surtout Kylian Mbappé. Et forcément, le projet devra être renforcé avec le recrutement de joueurs pouvant apporter une vraie plus-value. Si Mbappé devra être remplacé, d'autres chantiers sont aussi à terminer. La défense centrale en est un. Presnel Kimpembe est toujours blessé, Milan Skriniar ne convainc pas et Marquinhos est même annoncé partant. Pour se renforcer, le PSG est apparement prêt à sortir le chéquier sur un international français du Bayern Munich.

Upamecano, la nouvelle idée du PSG au mercato

Selon les informations du Quotidien du Sport, Dayot Upamecano fait en effet partie des cibles du PSG l'été prochain. Le média précise que si le vice-champion du monde plait en Angleterre et plus particulièrement à Manchester United, qui verrait en lui le remplaçant de Raphaël Varane, le club de la capitale est venu aux renseignements. Le Bayern Munich n'est pas forcément vendeur pour le moment même si le flou le plus total règne autour de l'avenir de l'ancien de Leipzig. Une somme de 60 millions d'euros pourrait convaincre les Bavarois de revoir leur jugement. A noter que L'Equipe rajoute de son côté que l'entourage de Upamecano affirme que « rien n’est arrêté » concernant l'avenir du défenseur français. En tout cas, cette piste a de quoi séduire dans la capitale, qui recrute depuis quelques mois pas mal d'internationaux français. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez ont tous rejoint le PSG l'été dernier.