TV : Canal+ se frotte les mains avec PSG-Bayern au niveau d'un OM-PSG

Dans : PSG, OM, Ligue 1, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Pour son premier véritable test en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va se mesurer au Bayern Munich ce mercredi soir au Parc des Princes.

Probablement excités, les joueurs parisiens attendent cette rencontre avec impatience. Et ils sont loin d’être les seuls ! Tous les observateurs ont hâte d’assister à ce choc européen entre deux équipes portées vers l’avant. C’est notamment le cas du diffuseur Canal+ et de son journaliste Hervé Mathoux, qui espère une audience digne d’un affrontement entre le PSG et l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

« C’est un rendez-vous majeur, clairement la plus belle affiche en dehors du clasico de la première partie de saison. En termes de volume antenne, c’est comme un clasico, a comparé notre confrère contacté par 20 Minutes. Niveau audiences, on est sur des bases élevées en championnat, avec un vrai effet Neymar. On peut penser qu’un match très attendu comme PSG-Bayern représente la possibilité de faire le meilleur score de notre histoire pour un match de poule. Si ça arrive, on ne s’en privera pas, mais ce qui importe avant tout est de monter un dispositif à la hauteur de l’événement. » Espérons que ce PSG-Bayern sera plus riche en spectacle et en suspense que les derniers clasicos...