Troyes connait la musique, le PSG est prévenu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entre deux matchs importants de Ligue des Champions, le PSG reçoit Troyes ce samedi. Une formalité ? Le club de l'Aube ne le voit pas comme ça, et explique pourquoi il y croit.

Annoncé comme un candidat à la course au maintien, Troyes engrange pour le moment de précieux points et se retrouve confortablement installé en milieu de tableau. L’occasion de prendre le déplacement au PSG avec un peu plus de tranquillité ? Ce n’est pas comme ça que Bruno Irlès voit les choses, le technicien français ayant bien l’intention de continuer à être plus exigeant possible avec son équipe malgré les talents dans l’équipe parisienne. « Quand on est allé à Monaco (victoire 4-2), on m’a posé la même question. Il n’y a pas de match gala. Oui ça va être super compliqué, oui ils sont en pleine bourre, mais encore une fois, il n’y a pas de match gala. Même s’il y a une infime porte qui peut s’ouvrir pour qu’on aille récupérer des points au Parc des Princes, on fera tout pour s’incruster dans cette porte », a prévenu l’entraineur troyen, persuadé qu’il faut croire en ses chances même dans un match qui semble perdu d’avance.

Troyes ne croit pas à un PSG déconcentré

D’autant plus que le Paris SG pourrait reposer ses troupes entre deux matchs de Ligue des Champions. Car si le PSG est déjà qualifié pour les 1/8e de finale, il y a une première place à aller chercher. Et pour éviter de revivre un fiasco comme celui face au Real Madrid par exemple, il est toujours important de gagner le droit de recevoir au match retour. Pourtant, Bruno Irlès ne voit pas Christophe Galtier prendre ce match à la légère. « Oui si on cherche le positif effectivement, il arrive entre deux matchs. Mais je pense que même si le PSG fait tourner et met une équipe complètement différente de celle qu’il y avait joué contre le Maccabi Haïfa et celle qui va jouer contre la Juve, ils seront opérationnels. On est pas du tout dans la situation de la saison dernière, où là il y avait relâchement. Je ne les ai pas vu prendre un match tranquille, leur entraîneur n’est pas comme ça, il ne les lâche pas sur les matchs. Face au Maccabi Haïfa, même à 3-0 ils ont pas lâché l’affaire », a prévenu le coach du club de l’Aube, qui a forcément suivi de près le match du PSG face à Haïfa. Même si ce ne seront probablement les mêmes joueurs qu’en Ligue des Champions, le PSG a une invincibilité à préserver cette saison, et un écart à creuser en tête du classement.