Tout sauf le PSG, Drogba conseille Osimhen

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup au club de la capitale : Victor Osimhen.

Le Napoli a subi un important coup dur ce mardi soir en se faisant éliminer de la Ligue des champions en quarts de finale par l'AC Milan. Les Napolitains pourront néanmoins se rassurer avec le gain prochain de la Serie A. Et si Naples n'aura pas réussi le match espéré ce mardi soir pour faire tomber Milan, Victor Osimhen a encore planté. Le Nigérian est d'ailleurs un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Deux clubs sont déjà très chauds à l'idée de l'accueillir : le Bayern Munich et le PSG. Luis Campos aimerait jouer de ses relations pour le recruter à Paris dans un poste de titulaire et la perspective de former une attaque avec Kylian Mbappé.

Osimhen au PSG, Drogba n'est pas chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Le Napoli, conscient que son joueur est très prisé, ne le bradera pas et attend un montant bien supérieur à 100 millions d'euros. Il se pourrait qu'Osimhen continue aussi son aventure en Italie, lui qui a encore un contrat qui court jusqu'en 2025 avec le club napolitain. D'ailleurs, pour Didier Drogba, il serait dommage de le voir signer au PSG, comme il l'a indiqué sur le plateau de Canal+ : « Osimhen ? S'il est vraiment dans le viseur d’un club comme le PSG, cela montre toute l’étendue de son talent et de la saison qu’il est en train de réaliser. Mais, le PSG n’est pas le club qu’il lui faut pour continuer sa progression ». Le PSG est en effet un club particulier avec un contexte pas toujours évident à gérer pour un joueur de 24 ans. Outre Osimhen, le club de la capitale est aussi intéressé par les profils de Randal Kolo Muani (Francfort) et Harry Kane (Tottenham). Sauf rebondissement, le Paris Saint-Germain se cherche un numéro 9 de classe internationale et est disposé à sortir le chéquier, le fair-play financier n'étant plus un problème pour les champions de France.