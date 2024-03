Tickets pour PSG-Barça, Paris bloque ses supporters ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme la demi-finale de Coupe de France face à Rennes, le grand rendez-vous européen contre le FC Barcelone est très attendu chez les supporters du Paris Saint-Germain. Mais beaucoup d’entre eux sont déjà frustrés avant même la mise en vente des places, la faute à une billetterie en ligne mal gérée.

Depuis quelques jours, il est très difficile d’accéder à la billetterie en ligne du Paris Saint-Germain. Le site connaît une fréquentation en nette hausse avant deux échéances importantes au Parc des Princes. On parle évidemment de la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais le mercredi 3 avril, et surtout du quart aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone une semaine plus tard. Ce rendez-vous européen fait saliver de nombreux fans. Mais beaucoup d’entre eux s’aperçoivent qu’acquérir une place sera mission quasi impossible !

Le PSG bloque ses supporters

En effet, la mise en vente pour le match face à Rennes a déjà été un fiasco. Pour cette demi-finale de Coupe de France, le site spécialisé Numerama indique que le Paris Saint-Germain a lancé la vente mardi à 16h16. Résultat, ceux qui ont réussi à passer la longue file d’attente sur la billetterie en ligne ont ensuite été bloqués avant la finalisation de la commande. « Sorry, you have been blocked (Désolé, vous avez été bloqués) », pouvaient lire ces supporters à qui le site du Paris Saint-Germain interdisait injustement le retour à la vente des places.

@MyParisSG @PSG_inside Ce serait sympa de nous débloquer maintenant, je crois que votre billetterie a pris beaucoup d’entre nous pour des bots lorsque l’on a cherché à se procurer des places pour le match contre Rennes pic.twitter.com/PeNdG2I1V6 — Ben (@just_ben_7) March 19, 2024

Il s’agissait probablement d’un bug. D’ailleurs, le site était en maintenance la nuit dernière. Et à sa réouverture ce mercredi, plus aucune place n’était disponible pour le match face à Rennes ! Pour le moment, le club n’a communiqué aucune date concernant les tickets pour la venue du Barça. Mais les supporters, souvent en concurrence avec des revendeurs, peuvent s’attendre à un nouveau fiasco sachant que le site du Paris Saint-Germain plante en cas de trop nombreuses connexions.