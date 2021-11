Thierry Henry exhorte Pochettino à fuir le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la défaite du PSG contre Manchester City (2-1), les critiques pleuvent sur Mauricio Pochettino et sur les stars parisiennes.

Surclassé par Manchester City lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est tout de même qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition grâce au succès du RB Leipzig contre Bruges. Mais la campagne européenne du PSG ne tend pas vraiment à rassurer les supporters ainsi que les observateurs. Et la piètre prestation livrée ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester City confirme que Mauricio Pochettino n’y arrive pas avec son équipe de stars. Il n’est néanmoins pas le principal fautif selon Thierry Henry, qui a encouragé le technicien argentin à quitter au plus vite le Paris Saint-Germain sur l’antenne de CBS en Angleterre.

Impossible de gagner avec ce trio d'attaque ?

🎙 @DanielRiolo : "Le PSG n'avait ni queue ni tête ce soir. De l'autre côté, tu voyais Guardiola qui donnait des conseils à ses joueurs. Tu vois Pochettino, il ne faisait rien !" #rmclive pic.twitter.com/yuqRJqa8r2 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 24, 2021

« Si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous ne pouvez pas défendre avec sept joueurs. C'est impossible, je me fiche de qui vous êtes. Les défenseurs sont complètement exposés, c'est donc pratiquement un trois contre un, trois contre deux sur le terrain. Une équipe qui remporte des titres – et encore plus la Ligue des champions – a ses trois premiers joueurs face au ballon. De cette façon, les arrières latéraux se sentiront plus à l'aise avec ce qui se passe derrière eux. Mais pour le moment, ils sont trop exposés. Pochettino n'est pas autorisé à être parfois Pochettino avec cette équipe au PSG. Comment vous pouvez enlever Messi, Neymar ou Mbappé ? Il a fait entrer Angel Di Maria au milieu de terrain, mais il a été exposé et n'a pas été aidé » a regretté Thierry Henry, qui estime que Mauricio Pochettino rencontre au PSG les mêmes problèmes que Thomas Tuchel avant lui. Reste à savoir si l’Argentin, annoncé avec insistance à Manchester United, persistera à Paris ou s’il jettera l’éponge en quittant le navire en cours de saison.