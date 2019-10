Mercato : Un clash Mbappé-PSG, c'est le rêve de Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté de l'Espagne, on espère que la relation entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé va se détériorer afin que la star du PSG rejoigne le Real Madrid au prochain mercato.

Samedi, en conférence de presse, Thomas Tuchel a été interrogé sur une éventuelle réunion de crise avec Kylian Mbappé cette semaine au Paris Saint-Germain, les propos du champion du monde après le match à Bruges ayant évidemment provoqué quelques interrogations. L’entraîneur allemand du PSG a balayé l’hypothèse d’un rendez-vous, répétant qu’il était évident qu’il comptait énormément sur Kylian Mbappé. Mais de l’autre côté des Pyrénées, on est désormais convaincu que la tension entre l’attaquant français et son coach peut clairement aboutir au départ de Mbappé pour le Real Madrid dès le prochain mercato. Et forcément la tentation est grande de mettre de l’huile sur le feu, même si côté parisien on est visiblement plutôt serein.

Ce dimanche, AS fait même la Une de son site internet sur ce sujet avec un titre clair et net « Madrid très attentif à la tension entre Mbappé et Tuchel ». Le quotidien proche du Real Madrid relie les récents propos de l’attaquant tricolore du PSG, qui a affirmé qu’il voulait montrer à quel point le PSG pouvait se passer de lui, à ceux tenus lors des trophées UNFP en fin de saison, lorsque Kylian Mbappé avait indiqué qu’il voulait qu’on lui donne des responsabilités supérieures à Paris. De même, AS relaie l’avis de quelques joueurs qui estiment que Mbappé ne pourra pas gagner le Ballon d’Or s’il reste au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, du côté du PSG et du Qatar on ne semble pas réellement inquiet concernant le dossier Kylian Mbappé.