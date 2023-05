Thiago Motta s’immisce dans le mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bien qu’il ne soit pas la priorité des dirigeants, Thiago Motta fait partie des entraîneurs suivis par le PSG pour succéder à Christophe Galtier.

A l’issue d’une saison plus que laborieuse, le départ de Christophe Galtier en juin prochain ne fait plus aucun doute. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le natif de Marseille ne sera pas reconduit par le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le coordinateur sportif Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi travaillent d’ores et déjà afin de lui trouver un successeur. Plusieurs noms reviennent en boucle et ces derniers jours, c’est celui de José Mourinho qui fait le plus de bruit. Le « Special One », très proche de Luis Campos, semble bel et bien être la priorité de l’état-major parisien pour prendre la suite de Christophe Galtier.

🎙 @DanielRiolo : "Je suis pressé que Messi aille au Barça, de le voir extraordinaire en Ligue des Champions. Comme Verratti, je suis pressé de le voir tout casser tellement il sera fort. Neymar, je suis pressé de le voir jouer plus de 50% des matchs dans son nouveau club." pic.twitter.com/UMdS9hzMcu — After Foot RMC (@AfterRMC) May 8, 2023

A en croire le média insider Sports Zone, Thiago Motta est aussi une piste du PSG. Pour l’heure, l’entraîneur italien de Bologne n’est cependant pas un choix n°1. En ne faisant pas de son ancien milieu de terrain une priorité, le Paris Saint-Germain s’expose à le voir signer ailleurs, ce qui a de fortes chances d’arriver. Il faut dire qu’en Italie, Thiago Motta a une excellente cote au vu de ses bons résultats avec la modeste équipe de Bologne. C’est ainsi que l’AS Roma et l’Inter Milan sont très chauds pour le faire venir en cas de départs de José Mourinho et de Simone Inzaghi.

Thiago Motta veut Verratti dans son futur club

Et à en croire le média insider, Thiago Motta a d’ores et déjà prévenu les clubs intéressés par ses services que sa priorité sur le marché des transferts se nommait… Marco Verratti. L’actuel entraîneur de Bologne a gardé un excellent souvenir de « Petit Hibou », avec qui il a partagé le milieu de terrain du PSG par le passé et aimerait le faire venir dans son futur club. Cela tombe bien, Paris ne retiendra pas Marco Verratti et le natif de Pescara se verrait bien relever un nouveau défi. Tous les feux semblent donc au vert pour voir l’Italien quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival…