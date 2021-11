Test concluant, le PSG prépare un transfert à 40 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté par le Sporting Portugal pour une saison, le latéral gauche Nuno Mendes a déjà convaincu le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale envisage de conclure le transfert définitif du jeune Portugais en payant l’option d’achat fixée à 40 millions d’euros.

Plutôt timide pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes commence à s’adapter à sa nouvelle équipe. Le latéral gauche de 19 ans fait parler ses qualités de percussion notamment aperçues lors du match nul à Leipzig (2-2) mercredi en Ligue des Champions. Preuve que le Portugais se sent de mieux en mieux dans la capitale française, une destination actée dans les ultimes instants de la période des transferts.

C’était le PSG ou rien

« C'était le dernier jour du mercato, a raconté le Parisien au magazine Onze Mondial. J'étais en stage avec la sélection portugaise. Je savais qu'il y avait un intérêt du PSG, mais ce n'est que le 31 août que c'est devenu concret. On m'a fait une proposition, j'étais très content alors j'ai dit oui. J'ai signé et mon transfert a été officialisé à 23h58 ! » Nuno Mendes aurait pu s’épargner un tel stress, lui qui possédait d’autres pistes pour son avenir. « Oui, mais j'ai dit à mon agent que Paris était ma priorité et je suis content d'avoir rejoint ce club », a assumé le joueur prêté par le Sporting Portugal.

« C'est un club que je suis et que j'aime depuis longtemps, je voulais donc poursuivre mon travail ici », a-t-il ajouté. Finalement, Nuno Mendes a peut-être fait le bon choix puisque ses performances ont déjà séduit la direction francilienne. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a effectivement prévu de lever l’option d’achat de son prêt à 40 millions d’euros. L’international portugais appréciera la bonne nouvelle, lui qui savoure la cohabitation avec les stars parisiennes.

L’adversaire qui a bluffé Nuno Mendes

« On est à un niveau supérieur à ce que j'avais connu au Sporting, a confié Nuno Mendes. Il y avait de bons joueurs au Sporting, mais jouer avec Messi, Neymar, Mbappé... c'est un autre monde ! Ça va, je m'adapte, je progresse de jour en jour. » Il faut tout de même reconnaître que le latéral gauche, à l’image du Marocain Achraf Hakimi de l’autre côté, brille beaucoup moins dans les phases défensives. Ce explique pourquoi la recrue avait tant souffert au Roazhon Park (défaite 2-0). « Il y en a un qui m'a causé beaucoup de problèmes, c'est Sulemana de Rennes ! », a avoué Nuno Mendes, qui aura affaire à d’autres ailiers au profil similaire en Ligue 1.